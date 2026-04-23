400 milyon avroluk gemi Bodrum'a geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesi, dünyanın önde gelen lüks yolcu gemilerinden Malta bayraklı "Four Seasons 1"i ağırlıyor.

Yunanistan'ın Agios Nikolaos Limanı'ndan hareket eden 207 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştı. Gemide çoğunluğu ABD vatandaşı olmak üzere toplam 143 yolcu ile 228 mürettebat olduğu bildirildi. 400 milyon avro değerindeki gemi, gece saatlerinde İzmir'in Çeşme Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
