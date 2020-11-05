Oda başkanları ile koronavirüs ek tedbirleri genelgesi değerlendirildi
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Oda başkanları ile koronavirüs ek tedbirleri genelgesi değerlendirildi

05.11.2020 17:53 | Son Güncelleme: 05.11.2020 17:57
Oda başkanları ile koronavirüs ek tedbirleri genelgesi değerlendirildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemek, ülke geneliyle birlikte Karabük'te de pozitif vaka ve temaslı sayısında yaşanan artışı durdurmak amacıyla Vali Fuat Gürel başkanlığında, Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'ne bağlı oda...

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemek, ülke geneliyle birlikte Karabük'te de pozitif vaka ve temaslı sayısında yaşanan artışı durdurmak amacıyla Vali Fuat Gürel başkanlığında, Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'ne bağlı oda başkanlarının katılımı ile toplantı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen koronavirüs ek tedbirleri genelgesi kapsamında; evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri, nikah/düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. işyerlerinin en geç saat 22.00'de kapanmalarının sağlanması hususunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile ilgili genelgelerinde belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği; pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere ağırlık verilerek, mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06: 00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak, ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06: 00 - 15: 00, 06: 30 - 15: 30, 07: 00 - 16: 00, 07: 30 - 16: 30, 08: 00 - 17: 00, 08: 30 - 17: 30, 09: 00 -18: 00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesi konularında oda başkanları ile fikir alışverişinde bulunuldu.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, kurum müdürleri ile Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen ve birliğe bağlı oda başkanları katıldı. - KARABÜK

Oda başkanları ile koronavirüs ek tedbirleri genelgesi değerlendirildi
Oda başkanları ile koronavirüs ek tedbirleri genelgesi değerlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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