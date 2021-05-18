Ocak hangi burç? Ocak ayı hangi burçtur? Ocak ayında doğanların burcu nedir? 1-31 Ocak arası doğanlar hangi burç?

Ayların tarihlerine göre burçlar da değişiklik göstermektedir. Genellikle ayların ilk 20 günü aynı burca mensuptur. Hangi ayda doğanlar hangi burca sahiptir merak ediliyor. Peki, Ocak ayında doğanlar hangi burçtur? Ocak doğumluların burcu nedir? Ocak ayında doğanlar hangi burca aittir? 1 Ocak ve 31 Ocak arası doğanların burcu ne?

12 tane burç vardır. Burçların tarihleri ise değişkenlik göstermektedir. Bu aylardan özellikle Ocak ayında doğanların burcu çok merak ediliyor. Ocak ayında doğanların burçları aynı mı? 21 Ocak burcu nedir? 20 Ocak ve 22 Ocak günü doğanların burcu nedir, farklı mı? Ocak ayında doğanlar hangi burçtandır? Detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

KAÇ TANE BURÇ VARDIR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve tarihleri:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 20 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 23 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 22 Temmuz - 23 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

OCAK AYI HANGİ BURÇTUR?

Ocak ayında doğanlar 2 farklı burca sahip olabilirler. 1 Ocak ve 20 Ocak tarihleri arasında doğanların burcu Oğlak burcudur. 21 Ocak - 31 Ocak günü doğanların burcu ise Kova burcudur.

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Buna göre Ocak ayında doğanlar ya Oğlak ya da Kova burcuna ait olabilirler. Eğer Ocak ayının ilk 20 günü doğduysanız o zaman burcunuz Oğlak burcudur. Eğer Ocak ayının son 10 günü yani 21 Ocak ve 31 Ocak tarihleri arasında doğduysanız o zaman da burcunu Kova olur.

OCAK AYI DOĞANLARIN BURCU NEDİR? (GÜN GÜN)

Ocak ayında doğanların burcunu gün gün sizlere aktaralım. Özelliklere günlere göre çok karışıklık olabiliyor. Karışıklığı gidermek adına gün gün açıkca yazmak istiyoruz.

1 Ocak günü doğanların burcu : Oğlak

2 Ocak günü doğanların burcu : Oğlak

3 Ocak günü doğanların burcu : Oğlak

4 Ocak günü doğanların burcu : Oğlak

5 Ocak günü doğanların burcu : Oğlak

6 Ocak günü doğanların burcu : Oğlak

7 Ocak günü doğanların burcu : Oğlak

8 Ocak günü doğanların burcu : Oğlak

9 Ocak günü doğanların burcu : Oğlak

10 Ocak günü doğanların burcu : Oğlak

11 Ocak günü doğanların burcu : Oğlak

12 Ocak günü doğanların burcu : Oğlak

13 Ocak günü doğanların burcu : Oğlak

14 Ocak günü doğanların burcu : Oğlak

15 Ocak günü doğanların burcu : Oğlak

16 Ocak günü doğanların burcu : Oğlak

17 Ocak günü doğanların burcu : Oğlak

18 Ocak günü doğanların burcu : Oğlak

19 Ocak günü doğanların burcu : Oğlak

20 Ocak günü doğanların burcu : Oğlak

21 Ocak günü doğanların burcu : Kova

22 Ocak günü doğanların burcu : Kova

23 Ocak günü doğanların burcu : Kova

24 Ocak günü doğanların burcu : Kova

25 Ocak günü doğanların burcu : Kova

26 Ocak günü doğanların burcu : Kova

27 Ocak günü doğanların burcu : Kova

28 Ocak günü doğanların burcu : Kova

29 Ocak günü doğanların burcu : Kova

30 Ocak günü doğanların burcu : Kova

31 Ocak günü doğanların burcu : Kova

Oğlak burcu

OĞLAK BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Oğlak Burcu 22 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında doğan insanların dahil olduğu burç grubudur.

Oğlak takımyıldızının ilk dekanınında, hedefine hızla giden bir ok olarak kabul edilen Sagitta bulunur. İkinci dekanatta başlıca yıldızlar olarak Al Tair ve Aquila vardır. Son dekanda ise Dolphin yani Yunus bulunur.

OĞLAK BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Plüton'un burçlarına girmesiyle oğlaklar 2012 yılını kötü alışkanlıklarından kurtularak ve yeni kaynaklar bularak geçirecekler. 26 kasım 2008'de başlayan bu önemli değişim süreci 2023'e kadar devam edecek. 2016 yılına kadar uranüs ile beş kere dik açı oluşturacak olan plüton, kendi yaşamınızı derinden inceleyeceğiniz bu süreçte sizi pek çok sürpriz ile karşılaştıracak. Yaşamınızdaki pek çok taahhüdü değiştirip yenilerini oluşturmadan, iç dünyanızın derinliklerinde algılarınızı etkileyen bastırılmış duygularınızı keşfetmelisiniz. Yönetici gezegeniniz satürn'ün terazi dönencesi'ndeki 10. Kariyer evinizi terk ederek 5 ekim tarihinde akrep dönencesi'ndeki 11. Gruplar evinize girişi, yaşamınızdaki önemli bir fazı tamamlamanıza neden olacak. 29 ekim 2009 tarihinden beri omuzlarınızda taşıdığınız sorumluluklardan bu tarihte kurtularak 2010'da mesleki yaşamda hedeflediğiniz saygın pozisyona ulaşabileceksiniz. satürn'ün 11. Ortaklar evinize girecek oluşu son üç yıldır tek başınıza yaptığınız çalışmaları sonlandırarak takım halinde uyumlu çalışmayı size empoze edecek. Bu süreçte yardımlaşma, takım içi destek sizin en önemli silahlarınız olacaklar. Bulunacağınız kurum veya organizasyonda diğer insanların yeteneklerini çabuk kavrama ve iyi idare etme kapasiteniz konumunuzu güçlendirecek. Neptün'ün 10 ekim'de satürn ile yaratacağı 120 derecelik açı ileriki iki sene içinde de iki kere tekrarlanacak olup, sizin hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak. Jüpiter'in yılın ilk yarısında boğa dönencesi'nde oluşu kendinizi iyi hissetmeniz için yaşamda zevklere önem vermenizi vurgulayacaktır. Bu dönemde çocukça zevkler size yaşamın saf tadını hatırlatacak ve çok çalışmanızı anlamlı kılacak. Bu aslında gerçeklerden kaçmak değil, tam tersine yaşamın gerçeklerini ve başarılarını kutlama faaliyetidir. 20 temmuz ve 15 ekim'de jüpiter'in satürn ile alacağı derecelik açılar, gündelik süratinizi yavaşlatarak uzun vadeli plan yapmanıza zaman yaratacak.

Kova burcu

KOVA BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kova (Latince Aquarius) burcu, burçlar kuşağının on birinci burcudur. 21 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğanlar Kova burcundandır.

KOVA BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Bu yıl kovalar rüya dünyalarından gelen fantezileri içinde adeta kavrulacaklar. Geleceğe bakışınız geçen yıl neptün'ün burcunuzu terk ederek balık dönencesi'ne yaptığı deneme ziyaretinde netleşmeye başlamıştı. Neptün'ün kova burcunu on üç yıllık ziyareti 3 şubat tarihinde bitecek ve gezegen balık dönencesi'ndeki 2. Kişisel değer evinize yerleşecek. Para kazanma hırsınız veya maddiyata fazla önem vermeniz halinde neptün'ün maneviyatçı yapısı, işlerinizi ve duygularınız karıştırabilir. Satürn bu yıl size sabır ve pragmatizm sağlayacak. 29 ekim 2009'da 9. Büyük fikirler evinize girmiş olan satürn yaşamdan büyük dersler almanız için gelişim sürecinizi biraz yavaşlatacak. Kovaların eğitimdeki pragmatik yaklaşımları kendilerine felsefe, din veya siyaset bilimi gibi alanlarda disiplinli davranmalarını sağlayacak. 5 ekim tarihinde iki yıllığına 10. Kariyer evinize girecek olan satürn bu yıl seyahat veya eğitim sayesinde öğrendiklerinizi yaşamınızda çok önemli kılacak. Bu yıl sıkı çalışmanız ve iyi planlama yapmanız halinde hak ettiğiniz ödüllere kavuşacaksınız. Ancak kontrolü elden kaçırdığınız yaşam alanlarınızı düzeltmeniz epeyce zamanınızı alacaktır. 10 ekim tarihinde satürn-neptün 120 derecelik açısı idealleriniz ile yaşamın gerçeklerini birbirlerine paralel hale getirecektir. 27 mayıs 2010 tarihinde koç dönencesi'ndeki 3. Evinize giren uranüs sonrası yaşamınız hiçbir zaman eskisi olmayacak gibi bir hisse kapılabilirsiniz. Yedi yıl sürecek bu ziyarette pek çok parlak fikir, enteresan insan ve beklenmedik olaylar yaşamınızın parçaları olacaklar. Ancak 24 haziran ve 19 eylül tarihlerindeki uranüs-plüton dik açıları, geçmişi arkanızda bırakarak geleceğe yeni bir bakış açısı geliştirmenizi sağlayacak. Çok dinamik düşünce yeteneğinize rağmen kova statik bir burçtur ve ani değişiklikleri sevmez. Statükoyu koruyarak güven sağlamaya çalıştıkça bu yıl daha fazla sürprizle karşılaşacaksınız. Esneklik böyle durumlarda en iyi arkadaşınız olmalı.