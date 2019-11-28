O terörist, örgütün Suriyeliler üzerinden hain planını anlattı

28.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:08

ADANA'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Suriyeli kadın bombacı Miray H., örgütün hain planlarını deşifre edip, elebaşı Murat Karayılan'ın verdiği talimatları da anlattı. Sabotaj eğitimleri sırasında yapılan toplantılarda eylemler için önceliğin Suriye uyruklu teröristlere verildiğini itiraf eden terörist Miray H., "Bunun amacı, Suriyelilerin kamufle edilmesinin daha kolay olduğu ve Türk vatandaşlarının Suriyelilere karşı kin ve nefret duygularının oluşmasını sağlayarak Türkiye'den çıkarılacak olanları örgütün yanına çekip Türk devletine karşı düşman etmekti" dedi.

Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye giriş yapan ve geçen temmuz ayında polis tarafından yakalanarak, tutuklanan Miray H. (20), Kadriye O. (40) ve Cevher H. (41) hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı.

Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Miray H.'nin ifadeleri arasında terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın DEAŞ ile işbirliği yapılması yönünde talimatlar verdiğini söyledi.SURİYELİLER ÜZERİNDEN HAİN PLANTerör örgütünün verdiği sabotaj eğitimleri sırasında kendisi ve bazı örgüt mensuplarının 25 Ocak ve 16 Mayıs'ta yapılan iki toplantıya katıldığını anlatan Miray H., bunlardan ilkine terörist elebaşı Murat Karayılan'ın da geldiğini, ikincisinde ise mektubunun okunarak, yakıldığını anlattı. Toplantılarda eylemler için öncelikle Suriye uyruklu örgüt mensuplarının gönderileceğinin belirtildiğini anlatan Miray H. "Bunun amacı, Suriyelilerin kamufle edilmesinin daha kolay olduğu ayrıca Türk vatandaşlarının Suriyelilere karşı kin ve nefret duygularının oluşmasını sağlayarak Türkiye'den çıkarılacak olanları örgütün yanına çekip, Türk devletine karşı düşman etmekti. Bu toplantılarda her fırsatta talimat beklemeden eylem yapmamız konusunda uyarıda bulunulurdu. Ayrıca üst düzey bürokratlara ve siyasetçilere hediye paketi şeklinde hazırlanmış bomba düzenekleri gönderilerek eylem yapılması yönünde talimatlar verildi" dedi.DEAŞ İLE İŞBİRLİĞİ TALİMATI Terör örgütünde 'Cemal' kod adlı ele başı Murat Karayılan'ın örgüt mensuplarına DEAŞ ile ortak eylemler düzenlenmesi yönünde talimatlar verdiğini anlatan Miray H.'nin itirafları arasında, "PKK/KCK/PYD/YPG olarak DEAŞ'ın yapacağı eylemlere gerek mühimmat, gerek milis-işbirlikçi olmak üzere destek verilmesi gerektiği yazılan ve bize okunan mektubun içeriğinde geçmiştir" ifadeleri de yer aldı.Miray H., 8 örgüt mensubu olarak gönderilecekleri illerde eylem yapamamaları durumunda deşifre olmamış diğer örgüt mensuplarının saldırılarda bulunması talimatının mektupta verildiğini belirtti. HEDEF ŞAŞIRTMA TAKTİĞİSuikast ve sabotaj eğitimleri sonrası 2019 yılında terör örgütü PKK'nın yapılanmalarından YPS içerisinde görevlendirildiğini anlatan Miray H., örgütün Suriye kolu olan YPG'nin içerisinde istihbarat amacıyla kurulan 'NLP' adlı birimin tek hedefinin Türkiye olduğunu kaydetti. Miray H, "Yoğunlaşma eğitimlerinde bize çukur ve barikat olaylarında teröristlerin tuttuğu günlükler okutuluyordu. YPG/PKK eylem yaptıracağı militanı ideolojik eğitimini başarıyla tamamlamış, metropol yaşamına çabuk uyum sağlayan, güzel Türkçe konuşan, hızlıca karar verebilen soğukkanlı kişiler arasından dikkatlice seçiyordu. Yoğunlaşma eğitimleri açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılır. Kapalı eğitim 6 ay sürer ve tamamen gizli yürütülürdü. Örgüt içerisinde kurulan NLP adlı istihbarat birimi, DEAŞ terör örgütünün içine milisler göndererek eylem yaptırır. DEAŞ'lı gibi görünen örgüt mensupları, eylemlerini Türkiye'ye karşı yaparak hedef şaşırtmaya çalışır" diye konuştu.YEREL HALKI DA KANDIRMIŞLARTerörist Miray H., itiraflarında Suriye'nin kuzeyindeki şehir ve kasabalarda evlerin birbirlerine sığınaklardan bağlantıları olduğunu belirtirken, şunları söyledi: "2018 Afrin sürecinden sonra 'Türkiye, Rojava'ya girecek, büyük bir savaş başlatacak' yalanıyla yerel halk kandırıldı. Yerel halka karşı 'Size saklanacak sığınak yapacağız' propagandası yaptılar. Sığınak çalışmalarında büyük tüneller kazıldı. Türkiye sınırı arasında bulunan boş araziye mayınlama çalışması yapılarak tuzaklar kuruldu" Miray H., örgütün tüm silah teçhizatının ABD tarafından karşılandığını, YPG'nin sözde sorumlularının güvenlik gerekçesiyle sürekli yer değiştirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA