O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Özel Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatıyor. Birbirinden özel konukları ağırlayan programa Ezgi Mola de konuk oldu. Peki, Ezgi Mola kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Ezgi Mola kimdir?

Ekranların sevilen ses yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel programında birbirinden özel konuklarıyla izleyenlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Programın özel konuklarından biri de Ezgi Mola. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında, nereli?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUĞU EZGİ MOLA KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Mart 1983

Kaç yaşında:37 yaşında), İstanbul

Boy: 1,63 m

İstanbul'da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

Kariyeri

Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2013 yılında Patos cips ve Defacto reklamlarında yer almıştır. Ocak 2015'ten itibaren Procter & Gamble firmasına ait Ipana diş macununun reklamlarında rol almaya başlamıştır

Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol aldı.

Filmografi

Film

• Organize İşler Sazan Sarmalı (2019) - Lerzan Berrak

• Aydede (2018) - Rabia

• Lady Winsley'i Kim Öldürdü (2018) - Arzu

• Maide'nin Altın Günü (2017) - Maide/ Melike

• Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016) - Efsun Özçim

• Kocan Kadar Konuş (2015) - Efsun Özçim

• Patron Mutlu Son İstiyor (2013) - Eylül Neimoğlu

• Soğuk (2013) - Boncuk

• Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)

• Celal ile Ceren (2013) - Ceren

• Pazarları Hiç Sevmem (2012)

• Dedemin İnsanları (2011) - Fatma

• Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) - Jülide

• Veda (2010) - Latife Hanım

• Hayatımın Kadınısın (2006) - Ahu

• Organize İşler (2005) - Berrak

Dizi

• Masumlar Apartmanı (2020) - Safiye Derenoğlu

• Jet Sosyete (2020) - İpek (konuk oyuncu - 51. bölüm)[4]

• Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2020)

• Kötü Yol (2012) - Leman Aksular

• Yalan Dünya (2012) - Şenay (konuk oyuncu - 17. Bölüm)

• Bir Ömür Yetmez (2011) - Hazal Sertel

• Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) - Ayşe

• Canım Ailem (2008-2010) - Feride Yalçın

• Sınıf (2008) - Esra

• Kolay Gelsin (2008) - Kezo

• Senden Başka (2007) - Hayriye

• Hırsız Polis (2005-2006) - Gülay

• Görünmez Adam (2004)

• Sevinçli Haller (2004)

• Sultan Makamı (2003) - Seda

• Unutma Beni (2002) - Seda

• Karate Can (2000)