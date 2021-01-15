O Ses Türkiye Rap jürisi Murda kimdir? Murda kaç yaşında, nereli? Murda gerçek adı ne?

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak O Ses Türkiye artık rap formatıyla ekranlara gelecek. 4 jürinin olacağı yarışmada sunuculardan Murda merak konusu oldu. Peki, O Ses Türkiye Rap sunucusu Murda kimdir? Murda kaç yaşında, nereli?

Dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacak O Ses Türkiye Rap'ın jüri üyeleri de belli oldu. Yarışmada 4 jüri yer olacak. Jürilerden biri de Murda. Murda kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Rap jürisi Murda kimdir?

O SES TÜRKİYE RAP JÜRİSİ MURDA KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Ocak 1984

Kaç yaşında: 36yaşında

Nereli: Amsterdam, Hollanda

Tam adı: Önder Doğan

Murda (d. 30 Ocak 1984; Amsterdam, Hollanda), ya da gerçek adıyla Önder Doğan, Türk rapçi ve söz yazarı.

Kariyeri[değiştir | kaynağı değiştir]

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde doğmuştur. Bir dönem yaşantısını İspanya'nın Madrid şehrinde sürdürmüştür. Daha sonra tekrar Hollanda'ya dönmüş ve müzik ile ilgilenmeye başlamış, ilk EP'sini ise 2008 yılında çıkarmıştır. Murda; Bizzey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex dahil birçok ünlü isim ve Hollandalı Hip hop sanatçısı ile çalışmalar yapmıştır. Ezhel ile YouTube sayesinde tanışmışlardır ve Doğan bundan sonra kariyerini Türkiye'de devam ettirme kararı almıştır.

"Aya" isimli şarkısı video paylaşım sitesi YouTube'da 140 milyon izlenmiştir. Ardından Ezhel ve Murda, ocak ayında "Bi' Sonraki Hayatımda Gel" isimli bir şarkı daha çıkardıktan sonra en son "Made In Turkey" isminde bir şarkı daha çıkarmıştır.

Stüdyo albümleri

• Made in Turkey (ft. Ezhel & Ali D.(2020)

• DOĞA (2020)

• BABA (2019)

• Bruin Brood (2017) (ft. BangBros & Hef)

• We Doen Ons Best (2016)

Single'lar ve EP'Ler

• Made In Turkey (ft. Ezhel) (2020)

• NAPIYON LAN (2020) (ft. SFB)

• Temiz (2020) (ft. Spanker & Josylvio)

• Bi Sonraki Hayatımda Gel (2020) (ft. Ezhel)

• Was machst du (2020) (ft. Eno)

• Big Money (2020) (ft. Mario Cash)

• EH BABA (2020)

• Nereye Kadar (2020)

• AYA (2019) (ft. Ezhel)

• Boynumdaki Chain (2019) (ft. Ezhel)

• Blitzkrieg(2019) (ft. Carnage & NAAZAAR)

• dropp Top (2019) (ft. Zefanio & Priceless)

• Stretch (2019) (ft. Bizzey & Kraantje Pappie)

• Paraplu (2019) (ft. Kevin)

• Runnin' (2019) (ft. Jonna Freser)

• Rompe (2019) (ft. Priceless & Frenna)

• Pistola (2018) (ft. ICE & Yung Felix)

• Again (2018) (ft. Makkie)

• Soon (2018) (ft. Philly Moré & Frenna)

• Shutdown (2018) (ft. sFB)

• ISSA (2018) (ft. Yawenthoo & Vic9)

• Gasolina (2018) (ft. Lange & Djaga Djaga)

• Helemaal Niks (2017) (ft. BangBros & Hef)

• Poenie Onderweg (2017) (ft. BangBros & Hef)

• Wejo (2017) (ft. BangBros & Hef)

• Zomersessie 2017 - 101Barz (2017) (ft. BangBros & Hef)

• Trabajo (2017)

• Zwaai (2017) (ft. BangBros, Hef & Bizzey)

• Culé (2017)

• Brand New (2017) (ft. Jonna Freser & Asporaat)

• London (2016) (ft. Raynor Bruges)

• Watch Me (2016) (ft. Raynor Bruges)

• Niet Zo (DJ DYLVN Remix) (2016) (ft. Ronnie Flex & DJ DYLVN)

• In De Wissel (2015)

• De Macht (2015)

• Niet Iedereen Bestaat (2015)

• Trippy Hippie (2013) (ft. Psyko Punkz)

• Be On De Kıjk (2013) (ft. Ceza)