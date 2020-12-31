O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak
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O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak

31.12.2020 08:19 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:12

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı. Yarışmaya konuk olacak isimler ise izleyicileri heyecanlandırdı.

Yılbaşı akşamlarının geleneği haline gelen 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümü bu akşam ekrana gelecek. Hadise, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un jüri koltuğunda oturduğu yarışmayı Acun Ilıcalı sunacak.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN EDECEK

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün yayınlanacağı müjdesi ardından sahne alacak ünlü isimler de netleşti. Sahnede bu kez yarışmacılar değil birbirinden ünlü isimler olacak. Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler.

İşte O Ses Türkiye'nin yeni bölümünden kareler...

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak
Haber Yorumları (1)
ADSIZ: aleyna nın çıkacağı saati yazsaydınız. ozaman açardım.
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