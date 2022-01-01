O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı Özel programı şampiyon kim oldu, birinci kim? O Ses Türkiye 1. olan kişi ve sunucu kim oldu? 1. şarkı hangisi?

31 Aralık 2021 Cuma O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında kazanan isim açıklandı. Peki kim 1. oldu? Hangi ünlü isim en çok oyu aldı? Hangi sunucunun yarışmacısı kazandı?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KİM KAZANDI?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında ilk 5 isim şöyle:

5. olan yarışmacı : Damla Sönmez

Damla Sönmez 4. olan yarışmacı : Feyyaz Şerifoğlu

Feyyaz Şerifoğlu 3. olan yarışmacı : Gökçe Bahadır

Gökçe Bahadır 2. olan yarışmacı : Yasemin Sakallıoğlu

Yasemin Sakallıoğlu 1. olan yarışmacı : Eser-Berfu Yenenler

En iyi şarkı Eser-Berfu Yenenler ikilisinin seslendirdiği parça seçildi . En iyi jüri ise Oğuzhan Koç oldu.

O SES TÜRKİYE 2022 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER?

Damla Sönmez

Feyyaz Şerifoğlu

Hande Baladın

Simge Aköz

Sarp Akkaya

Hazar Ergüçlü

Sabri Sarıoğlu

Yasemin Sakallıoğlu

İlayda Alişan

Cem Davran

Merve Dizdar

Ozan Akbaba

Gökçe Bahadır

Perihan Savaş

Murat Yıldırım

Eser-Berfu Yenenler

Zeynep Avcı

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç (d. 13 Mayıs 1985; Üzümlü, Erzincan), Türk oyuncu, şarkıcı-şarkı yazarı ve komedyendir.

13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğdu. 1992 Erzincan depremi'nden sonra ailesiyle Bursa'ya geldi. 2 yıl yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde okudu. Üniversiteyi Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünde bir süre okudu. Daha sonra okulunu bırakarak tekrar sınavlara hazırlanmak için İstanbul'a geldi. 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nü kazandı.

Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı. Söz ve müziği kendisine ait olan "Gül ki Sevgilim" adlı şarkıyı Ferhat Göçer'e vermiş Gülben Ergen'in "Uzun Yol Şarkıları" albümünde söz ve bestesi kendisine ait olan Giden Günlerim Oldu şarkısına albümde ve klipte eşlik etti. 31 Aralık 2009 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı tiyatral komedide "Domuz Gribi Ol İnşallah" adlı şarkıyı söyledi. 2010 yılında BKM Mutfak oyuncularının yazıp yönettiği Çok Filim Hareketler Bunlar adlı filmde rol aldı ve 17. Kral Müzik Ödülleri'nde filmin müzikleriyle 'En İyi Film Müziği' ödülünü aldı.

Oğuzhan Koç'un Ben Hala Rüyada isimli albümü 2 Aralık 2013'te Esen Müzik etiketiyle satışa sunuldu. Aynı zamanda 2013'te Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile Star TV'de 3+1 adlı programı sunmaya başladı fakat program Acun Ilıcalı tarafından satın alınınca, 2014'te TV8'e geçip 3 Adam adını aldı. 2015 yılının Nisan ayında Gülben Ergen ile birlikte seslendirdiği Aşkla Aynı Değil isimli single çıktı.

Oğuzhan Koç 2014 yılında Murat Dalkılıç'ın "Daha Derine" albümüne "Bu Nasıl Aşk" isimli şarkıyı verdi. Aynı zamanda arkadaşı İbrahim Büyükak'ın Küçük Esnaf filmi için "Berhudar Olmak Zor" isimli şarkıyı yaptı.

TV8'de ki O Ses Çocuklar yarışmasının 2. sezonunda jüri olarak yer aldı ve yarışmada birinci oldu. Jüri koltuğunda 2. sezonda Mustafa Ceceli, Hadise, Murat Boz eşlik ederken 3. sezonda jüri üyeliğine devam eden Hadise ile Burak Kut eşlik etti.

2016 yılının Nisan ayında çıkan Murat Boz'un "Janti" albümünde yer alan "Yüzüm Yok" isimli şarkının da sözleri ve bestesi Oğuzhan Koç'a aittir. 7 Ekim 2016'da Bulutlara Esir Olduk isimli single'ı, 17 Ekim 2016'da da bu şarkının video klibi yayınlandı.

Fırıldak Ailesi isimli Türk yapımı animasyon filmde Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile birlikte üç kişi bir karakteri seslendirdi.

En son çıkardığı single'ı olan "Küsme Aşka"nın söz ve bestesi de Oğuzhan Koç'a aittir. Şarkının düzenlemesini Ozan Çolakoğlu yapmıştır. Klibin yönetmen koltuğunda ise Bedran Güzel oturmuştur. Klipte Oğuzhan Koç'a "Sinan Tuzcu, İrem Sak, Şahin Irmak, Begüm Birgören, Eren Hacısalihoğlu, Serkan Şenalp, Alina Boz ve Dilşad Şimşek" eşlik etmiştir. 7 Nisan 2017'de dijital platformlarda yayınlanmış ve ilk yayınlandığı gün youtube'da 17 saatte 1 milyon izlenmeyi geçerek rekor kırmıştır.

2014'te başlayan Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile başladıkları TV8'de yayınlanan 3 Adam isimli gece şovu final yaptı. 7 Temmuz 2017'de vizyona giren Doru isimli animasyon filmin seslendirme kadrosunda ünlü isimlerle birliktedir.

27 Ekim 2017'de vizyona giren Yol Arkadaşım filminde aynı zamanda filmin senaristi olan İbrahim Büyükak ile başrol oynayarak Onur Güzel karakterini canlandırdı. 2021 Temmuz ayında, 'Yoksa Yasak' isimli bir şarkı yayınlayacağını duyurmuştur.

Daha önce yine TV8'de O Ses Çocuklar programında jüri üyesi olan Koç, 2021'de TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına jüri üyesi olarak katıldı. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Murat Boz'da eşlik etmektedir.

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