Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingindeki bombalı saldırı girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

NUSAYBİN, MARDİN (DHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki programı için görevlendirilen ekipte yer alan polis memurunun özel aracının altına ve içine C-4 plastik patlayıcının da bulunduğu 1,5 kilo el yapımı patlayıcının yerleştirildiği tespit edilmişti. Polis memurunun dikkati sayesinde büyük bir faciadan dönülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı

Teröristler tarafından yerleştirildiği tespit edilen patlayıcının, Nusaybin'de daha önce yapılan birçok operasyonda, Suriye'den teröristler tarafından getirilen ve ele geçen patlayıcılarla, polis memurunun aracına yerleştirilen EYP'nin benzerlik taşıdığı belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler A.D, S.D., Ş.A. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D, S.D. ve Ş.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Son Dakika Haberleri

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