Nükleer santral yanarsa ne olur? Nükleer santralde patlama olursa ne olur? Türkiye'de kaç tane nükleer santral var?

Son dakika gelen habere göre Milas'taki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Sirenlerin çalmaya başladığı ve patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Bunun ardından vatandaşlar nükleer santral yanarsa ne olur? Nükleer santralde patlama olursa ne olur? Türkiye'de kaç tane nükleer santral var? merak etti. İşte detaylar...

Gündemde yer alan konuların başında nükleer santral ve termik santral yanarsa ne olur sorusu geliyor. Peki, Nükleer santral yanarsa ne olur? Nükleer santralde patlama olursa ne olur? Türkiye'de kaç tane nükleer santral var?

NÜKLEER SANTRAL NEDİR?

Nükleer santral, bir veya daha fazla sayıda nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak ısı enerjisi bu enerjiden de elektrik enerjisinin üretildiği tesistir. Radyoaktif maddeler kullanılmasından dolayı diğer santrallerden farklı ve daha sıkı güvenlik önlemlerini, teknolojileri içerisinde barındırır.

Einstein; 1905 yılında E=mc2 formülü ile fisyon sonucu açığa çıkabilecek enerji konusunda öngörüde bulunmuştu. Daha sonra 1930 yılında bu öngörü deneysel olarak Otto Hahn, Lise Meitner ve diğerleri tarafından doğrulandı. Dünyadaki ilk nükleer reaktör 1942 yılında Enrico Fermi'nin yürüttüğü bir proje sonucunda Amerika Birleşik Devletleri' nin Chicago, Illinois kentinde kuruldu.

Elektrik üreten ilk ticari nükleer güç santralı Shippingport, Pennsylvania'da (ABD) kurulmuş ve 1957'de işletmeye girmiştir. Fisyon kullanılarak üretilen ilk elektrik ise, Aralık 1951'de Arco, Idaho'daki Deneysel Üretken Reaktöründe elde edilmiştir.

TERMİK SANTRAL YANARSA NE OLUR?

Uzmanlar termik santralde olası bir yangının patlamaya neden olmayacağını ancak santralin kullanılamaz hale geleceğini belirtiyor. Bu da elektrik kesintileri yaşanacağına işaret ediyor. Kömürle çalışıyor olmasının patlama sıkıntısı yaratmayacağı yapılan açıklamalar arasında.

Milas'taki yangının bölgedeki termik santrallere yaklaşması büyük panik yarattı ancak termik santralin boşaltıldığının da altı çizildi.

ALEVLER SANTRALE GİRERSE NE OLUR?

Alevler santral sahasına girmesi halinde ne olur? Santral beton ve çelikten oluşan bir yapı. Kendi yangın söndürme sistemleri var. Her şey kötü gitse söndürülemese dahi bir petrokimya tesisi gibi patlamalar vs beklemiyoruz. Santralde yaşanacaklar, yaşadığımız orman yangınının yanında küçük kalacaktır. Ancak bu nükleer bir santral olsaydı çok ciddi sonuçlara yol açabilirdi.

Büyük bir felaket beklemiyoruzama 'kömür santralleri durdurulsun' desek bile milli servettir, yine de çok üzücüdür, çevreye çok ağır olumsuz etkisi olmaz. Bu vesileyle şunu da hatırlatmak lazım. Bu iki santral de geçtiğimiz yılbaşında, özelleştirme sonrası gerekli yatırımı yapmamalarına, bacalarından zehir saçmalarına, mevzuattaki sınır değerleri karşılamamalarına ve katı atık sahalarını iyileştirmemelerine rağmen Çevre İzni verilerek çalıştırılmaya devam edilmesi sağlanmıştı."

TERMİK SANTRAL NE DEMEK?

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Türbinden geçen buhar Rankine çevrimi denilen yöntemle bir yüzey yoğunlaştırıcıda yoğunlaştırılırak geri suya dönüştürülür.