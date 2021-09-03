Nüfusa oranla en fazla vaka olan Rize'de yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor
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Nüfusa oranla en fazla vaka olan Rize'de yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor

Nüfusa oranla en fazla vaka olan Rize'de yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs vaka haritasında nüfusa oranla en fazla vaka görülen il olan Rize'de hastanelerde normal servisler, Covid-19 yoğun bakım ünitesine dönüştürülmeye başlandı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs vaka haritasında nüfusa oranla en fazla vaka görülen il olan Rize'de hastanelerde normal servisler, Covid-19 yoğun bakım ünitesine dönüştürülmeye başlandı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, "Rize'de yoğun bakım ve servis doluluk oranı maksimum düzeyde. Hastanemizde yeni bir yoğun bakımı daha devreye soktuk" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı Covid-19 vaka haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu il Rize oldu. Kentte önceki hafta 100 binde 575,56 olan vaka sayısı 538,10'a geriledi. Vaka oranının bir önceki haftaya göre düşmesine rağmen oransal olarak en çok vaka görülen kentte yoğun bakım üniteleri yetersiz kalıyor. Hastanelerde normal servislerin Covid-19 yoğun bakım ünitesine dönüştürülmeye başlandığı kentte, ilave bir ünite daha açıldı.

RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, Rize'de yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının maksimum düzeyde olduğunu söyledi. Demiral, "Dün itibariyle hastanemizde yeni bir yoğun bakımı da devreye soktuk. 6 Covid-19 servisi ve 3 yoğun bakım ünitesi ile hizmet veriyoruz" dedi.'AŞILILARDA HASTALIK SEMPTOMLARI DAHA AZ'Doç. Dr. Demiral, aşıda mavi haritaya dönen kentin aşı tablosunu da değerlendirerek, "Aşıda mavi harita 18 yaş üzerinde ilk doz aşısını olan hastaları değerlendiren bir harita. Rize'de 18 yaş üzerinde 280 bin nüfus var. Bunun 220 bini aşılandı. Bu da Rize için yüzde 79 aşılama oranına tekabül ediyor. Rize olarak da mavi haritadayız, bu iyi bir haber. Ancak bu vakaların düşüşünü garanti eden bir durum değil. Çünkü aşıların koruyucu etkinliği en az ikinci doz aşıdan sonra ortaya çıkıyor. Biz hastanemizde sağlık çalışanları arasında üçüncü doz aşıda da yüzde 90 oranında bir gerçekleşme sağladık. Biz aşılı vatandaşlarımızı da Covid-19 pozitifliği görüyoruz. Ama yoğun bakımda veya servislerde aşılı vatandaşlardaki hastalık semptomlarının az olduğunu veya iyileşme sürecinin daha iyi olduğunu görüyoruz" diye konuştu.'REHAVETE KAPILMAMALI'

Aşılı olmanın rehavete yol açmaması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Demiral, "Okulların açılması ile beraber tabii ki toplumsal bir hareketlilik de yaşayacağız. En azından biz iki doz aşımızı da tamamladıktan sonra tam bir toplumsal koruyuculuktan bahsedeceğimiz için rehavete kapılmamak gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam etmemiz lazım" dedi.


Nüfusa oranla en fazla vaka olan Rize'de yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor
Nüfusa oranla en fazla vaka olan Rize'de yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor
Nüfusa oranla en fazla vaka olan Rize'de yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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Nüfusa oranla en fazla vaka olan Rize'de yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor - Haberler
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