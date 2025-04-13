NOW TV CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 13 Nisan Pazar NOW TV canlı yayın izleme linki ve güncel frekans bilgileri!
NOW TV'yi kesintisiz ve yüksek görüntü kalitesinde izlemek isteyenler, canlı yayın seçenekleri ve frekans bilgilerini araştırıyor. Peki, NOW TV canlı yayın 2025 güncel frekans bilgileri nedir? NOW TV Full HD canlı yayın nasıl izlenir? İşte, merak edilen detaylar ve NOW TV canlı yayın izleme linki…
Now Tv, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olmaya devam ederken, sunduğu diziler, programlar ve canlı maç yayınlarıyla reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor. Yıllardır benimsediği yayın anlayışını sürdürerek geniş bir izleyici kitlesine hitap eden kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileriyle de merak konusu haline geldi. İşte,13 Nisan 2025 Pazar NOW TV canlı yayın izle Full HD linki ve detaylar…
NOW TV 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?
Türkiye'nin önde gelen ulusal kanallarından NOW TV, 2025 yılı itibarıyla Türksat 4A uydusu üzerinden yayın hayatına devam ediyor. Kanalı uydu alıcısı üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar, güncel frekans bilgilerini cihazlarına manuel olarak girebilirler.
NOW TV'yi yüksek çözünürlükte (HD) izleyebilmek için aşağıdaki frekans bilgilerini kullanabilirsiniz:
- Uydu: Türksat 4A
- Frekans: 12329 MHz
- Polarizasyon: Dikey (Vertical - V)
- Sembol Oranı: 6666
- FEC: 2/3
- Modülasyon: DVB-S2
- Görüntü Formatı: MPEG-4 / HD
Bu ayarları uydu alıcınızın "manuel kanal ekleme" veya "frekans ayarı" bölümüne girerek NOW TV yayınına sorunsuz şekilde ulaşabilirsiniz.
NOW TV yayınlarını ayrıca resmi web sitesi, mobil uygulamalar, Tivibu, Digiturk, D-Smart ve KabloTV gibi dijital platformlar üzerinden de izleyebilirsiniz.