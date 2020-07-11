Notre-Dame Katedrali'nin yangında yıkılan çan kulesinin orijinal şekli korunacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Notre-Dame Katedrali'nin yangında yıkılan çan kulesinin orijinal şekli korunacak

Notre-Dame Katedrali'nin Nisan 2019'da çıkan yangında yıkılan çan kulesinın yeniden yapımı aşamasına, yeni bir tasarımla restore edeceği iddiaları, Fransa'da tartışmalara yol açmıştı.

Notre-Dame Katedrali'nin yangında yıkılan çan kulesinin orijinal şekli korunacak
11.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:35

Notre-Dame Katedrali'nin Nisan 2019'da çıkan yangında yıkılan çan kulesinın yeniden yapımı aşamasına, yeni bir tasarımla restore edeceği iddiaları, Fransa'da tartışmalara yol açmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı, 19. Yüzyıl'da inşa edilen orijinal halinin korunacağını açıklayarak tartışmaları bitirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son kararı duyurulurken, 19. yüzyılda tasarlanan Gotik tarzın korunacağını açıklandı.

Macron, tartışmalar ve yoğun eleştiriler öncesinde "Daha çağdaş bir görüntüden yana olduğunu" söylemişti.

Sadece yıkılan çan kulesinin yeniden inşası değil; katedralin zarar gören tüm bölümlerinin restorasyonu 2024 yılında bitecek. Aynı yıl Paris, Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Macron'un asıl kaygısının yeniden inşayı geciktirmemek ve süreci daha da karmaşık hale getirmemek olduğu duyuruldu.

Açıklamada modern bir tasarım için mimarlar arasında uluslararası bir yarışmanın düzenlenmesi fikrinin, restorasyonu gereksiz yere uzatacağı ifade edildi:

"Cumhurbaşkanı uzmanlara güveniyor. Bu sebeple kuleyi aynı şekilde inşa etmeyi planlayan baş mimarın sunduğu projeyi genel hatlarıyla onayladı."

Açıklama, Fransa Ulusal Miras ve Mimari Komisyonu'nun (CNPA) toplantısının ardından geldi.

Paris'in merkezinde bulunan katedralin 13. yüzyılda inşa edilen çatısında restorasyon çalışmaları sırasında çıkan yangın, uluslararası alanda üzüntüye sebep olmuş; birçok iş insanı ve siyasetçi restorasyon çalışmaları için bağışta bulunmuştu.

Birkaç gün içinde 1 milyar dolarlık yardım toplanmıştı.

Katedralin ilk çan kulesi 13. yüzyılda inşa edilmiş; ancak zaman içinde büyük zarar gördüğü için 18. yüzyılın sonunda kaldırılmıştı. Yerine de 19. yüzyılın ortalarında mimar Eugène Viollet-le-Duc'ün tasarladığı yeni bir çan kulesi inşa edilmişti.

Geçen yıl çıkan yangından bu yana kulenin restorasyonunun nasıl yapılacağı konusunda sert tartışmalar sürüyordu.

Yeniden inşa çalışmalarından sorumlu kişi olarak belirlenen General Jean-Louis Georgelin, daha modern bir alternatiften yana olduğunu açıklamıştı. Bu fikri Macron'un da desteklediği, "Daha çağdaş bir görüntüden yana olduğunu" söylediği zaman ortaya çıkmıştı.

Bu açıklamaların ardından dünya genelindeki mimarlar tarafından pek de alışılmadık ve Paris'in mimarisine pek de uyumlu olmayan bazı tasarımlar yapıldı. Bunlardan birinde çatıda bir havuz olması; bir diğerinde ise çatıda dev bir park ve sera yapılması planlanıyordu.

Ancak katedralin baş mimarı Philippe Villeneuve, 19. yüzyıldaki tasarımın orijinalini koruyacak şekilde bir kulenin yeniden inşa edilmesi fikrini güçlü bir şekilde destekliyordu.

Fransa'da devam eden tartışma, geçen yıl Kasım ayında daha da ısındı. Meclisin Kültür İşleri Komisyonu'nda konuyla ilgili düzenlenen toplantıda General Georgelin, baş mimar Villeneuve'e "çenesini kapatmasını" söylemişti.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 3. Sayfa
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu Magazin
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları Ekonomi
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı Ekonomi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Halife Hafter Mustafa Şentop Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Cem Yılmaz Cem Davran Bergüzar Korel
Spor Falcao Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Sofiane Feghouli Fernando Muslera
Daha Fazla Temmuz Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Notre-Dame Katedrali'nin yangında yıkılan çan kulesinin orijinal şekli korunacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 15:35:31. #1.15#
title