Noterliklerde parmak iziyle kimlik doğrulama sisteminin pilot uygulaması başladı
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Noterliklerde parmak iziyle kimlik doğrulama sisteminin pilot uygulaması başladı

Noterliklerde parmak iziyle kimlik doğrulama sisteminin pilot uygulaması başladı
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sahtecilik ve dolandırıcılığı önlemek için pilot uygulaması başlatılan kimlik doğrulama sisteminin, 2022'de tüm noterliklerde hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sahtecilik ve dolandırıcılığı önlemek için pilot uygulaması başlatılan kimlik doğrulama sisteminin, 2022'de tüm noterliklerde hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.

Noterliklerde kimlik sahteciliğini önlemek amacıyla parmak iziyle kimlik doğrulama sisteminin uygulanması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, Ankara'da 7, 12, 43, 61, 71 ve 74. noterlikler pilot olarak seçildi.

Adalet Bakanı Gül, Keçiören ilçesindeki Ankara 74. Noterliğinde sistemin tanıtımını yaparak ilk örnek uygulamayı yerinde takip etti. İlk örnek işlem, Ankara 74. Noteri Hayrünnisa Zeren'in T.C. kimlik kartı ve parmak iziyle yapıldı.

"Noterliklerde haksızlığa son vermek adına çok önemli bir uygulama"

Adalet Bakanı Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün noterlik hizmetleriyle ilgili çok önemli bir pilot uygulamaya şahit olduklarını söyledi. Noterlik hizmetlerinin vatandaşlar için güvenli bir sistem anlamına geldiğini belirten Gül, şöyle devam etti:

"Noterlikte vatandaşlarımız bazı iş ve işlemlerde mağduriyetlere maruz kalabiliyordu. Kötü niyetli bazı kişilerin işlemleri, uygulamalarında vatandaşlarımızın mali ya da hukuki birtakım sorunlar yaşadığına şahitlik ediyorduk. Özellikle tüm bu uygulamalara, haksızlığa son vermek adına çok önemli bir uygulama hayata geçiyor. Yeni kimlik kartlarımızda çip uygulaması var biliyorsunuz, burada parmak iziyle kimlik doğrulama sistemi uygulamasını pilot olarak başlatıyoruz."

Sistemin hızlı ve güvenli bir şekilde kimlik doğrulaması yaptığını dile getiren Gül, "Pilot olarak başlayan bu uygulamanın, 2022'de tüm noterliklerde hayata geçmesini bekliyoruz. Tüm bu uygulamalarla güvenli ve hızlı bir işlem süreci yapılmış olacak." dedi.

Noterliklerde geçen yıl güvenli ödeme sisteminin uygulamaya alındığını hatırlatan Gül, bu sistemle sözleşmenin iki tarafının güvenli bir şekilde işlemini yaptığını anlattı. Bakan Gül, noterlik sistemini daha fazla güçlendirmek istediklerini vurgulayan "Noterlik işlemleri ne kadar güvenli olursa mahkemelere giden ihtilaflar, vatandaşlarımızın diğer vatandaşla ihtilafı daha da azalır." dedi.

Noterliklerde parmak iziyle kimlik doğrulama sisteminin uygulanmaya başlamasının çok değerli olduğunu ifade eden Gül, vatandaşların işini kolaylaştıran güvenli işlemlerin artmasına yönelik adımları atmaya devam edeceklerini bildirdi.

"Kimlik güvenliğini bu şekilde sağlamış olacağız"

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ise test çalışmaları için 18 noterliğe ilgili cihazları kurduklarını aktararak çalışmaların başarılı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Sistemi, diğer noterliklere de yaygınlaştıracaklarına işaret eden Cin, bu sayede sahte kimlikle işlem yapılmasının önüne geçileceğini kaydetti.

Noterliklerde parmak iziyle kimlik doğrulama sisteminin pilot uygulaması başladı
Noterliklerde parmak iziyle kimlik doğrulama sisteminin pilot uygulaması başladı
Noterliklerde parmak iziyle kimlik doğrulama sisteminin pilot uygulaması başladı
Noterliklerde parmak iziyle kimlik doğrulama sisteminin pilot uygulaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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