NOSTALJİ RÜZGARIYLA GEÇMİŞİ ANDIK

Eklenme tarihi 16 Temmuz 2021ABONE OL NOSTALJİ RÜZGARIYLA GEÇMİŞİ ANDIK Esenler Belediyesi, geçmişe özlem duyan vatandaşları, Dörtyol Meydanı'nda nostalji dolu bir yolculuğa çıkardı.

Eklenme tarihi 16 Temmuz 2021

ABONE OL NOSTALJİ RÜZGARIYLA GEÇMİŞİ ANDIK Esenler Belediyesi, geçmişe özlem duyan vatandaşları, Dörtyol Meydanı'nda nostalji dolu bir yolculuğa çıkardı. Klasik otomobil sevdalılarının beğenisini toplayan Açık Hava Klasik Otomobil Sergisi ve Grup Retrobüs konseri ile devam etti. Sergiye ilgi bir hayli fazlaydı. 70'e yakın klasik otomobilin sergilendiği etkinlikte vatandaşlar araçlarla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

ESENLER DÖRTYOL'DA NOSTALJİ Bakımı, yedek parça temini ve güncel teknolojinin imkanlarından uzak kalmaları nedeniyle klasik otomobil sahibi olmak emek isteyen, zor bir uğraş. Fakat klasik otomobil sahipleri bu ilgilerini tutkuyla sürdürebildikleri için yollarımızda hala çalışan bu otomobilleri görebilme şansına sahip oluyoruz. Esenler Belediyesi de Dörtyol Meydanı'nda pek çoğumuzun hatırlarında, anılarında yer alan klasik otomobilleri bir araya getirerek halkımıza keyifli bir nostalji günü yaşattı.

HER GÖREN FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTİYOR Sergiye otomobiliyle katılan klasik otomobil tutkunu Ömer Faruk Kaleli, "Klasik otomobillere 13-14 yaşımdan bu yana ilgim var. Her aracı nostaljiye çevirmeye çalışıyorum ama olmuyordu. 6 ay önce aracımı aldım ve şu an kullanıyorum. Yolda kaldığım zamanlar oldu, çok uğraştım ama yolda aldığım keyfi ve zevki en kaliteli bir araçta bile alamıyorum. Bu aracı kullanırken aldığım zevki hiçbir şeye değişmem. Bazen bu araca bu masraf yapılır mı? Bu kadar uğraşılır mı? diyorlar ama ben bu araçla ilgilenmekten zevk alıyorum. Vatandaşın da ilgisi çok fazla yolda durduran, otoyolda korna çalan, sağa çekip fotoğraf çekinmek isteyenler oluyor" dedi.

GELİN ARABAM OLMUŞTU 1980 yılında gelin arabası olarak kullandığı aracın farklı bir rengi ile sergide karşılaştığını ve çok duygulandığını belirten Hacer Hanım ise "Çok güzel ve mükemmel bir sergi. Bugün bizler eski günleri yeniden yaşıyoruz. Arkamdaki sarı aracın mavi renklisi benim gelin arabamdı. 1980 yılında o araçla gelin olmuştum. Şimdi o günleri yad ettim" diye konuştu.

1957 model Chevrolet Bel Air model aracıyla sergide yer alan Kemal Çobanoğlu da "Çocukluğumdan bu yana otomobillere ilgim var. Bu araçların içerisinde büyüdük, seviyoruz. Bu başka bir duygu ancak bu araçları kullandığınızda onu anlarsınız" dedi.

HER DÖNEME AİT ARAÇLAR Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu ise vatandaşın mutluluğuna tanıklık ettiklerini anlatarak, "Bugün burada gülen yüzleri gördükçe bizler de çok mutlu olduk. Vatandaşımız mutlu bizler de mutluyuz. Her döneme ait araç var. Bizim davet ettiğimiz araçların yanı sıra bir de etkinliği duyup gelenler oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar Grup Retrobüs konseri ile Yeşilçam'ın unutulmaz şarkılarına eşlik etti.

Sosyal Medyada Nasıl Güvende Kalınır? Esenler Belediyesi'nin düzenlediği "Sosyal Medya Güvenliği" seminerinde konuşan Sosyal Medya Uzmanı Mehmet Oğuz Maden, Esenlerli öğrencilere sosyal medyada...

Göksu Gazze'de Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin organizatörlüğünde Gazze'ye gitmek için İstanbul'dan hareket eden ve bazı belediye başkanlarından oluşan heyetten sadece...

"MÜSLÜMAN TOPLUMU OLMAKTAN UZAĞIZ" Esenler Belediyesi yayın organı Şehir Ekranı TV'de izleyiciyle buluşan 'Hayat Mektebi' programının bu haftaki konuğu mutasavvıf-yazar Ömer Tuğrul...

İlk Kazma da İlk Anahtar da Erdoğan'dan 2012 yılında başlatılan büyük dönüşüm hamlesi kapsamında inşa edilen Türkiye'nin ilk kentsel dönüşüm konutları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

Kaynak: Habermetre