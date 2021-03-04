Normalleşme dönemiyle başlayan "Kadın Oyunları Festivali" başkentli sanatseverlerle buluştu
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Normalleşme dönemiyle başlayan "Kadın Oyunları Festivali" başkentli sanatseverlerle buluştu

04.03.2021 22:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:25
Normalleşme dönemiyle başlayan

Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) öncülüğündeki Kadın Oyunları Festivali, Bilkent AST Sahnesinde tiyatroseverlerle buluştu.

Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) öncülüğündeki Kadın Oyunları Festivali, Bilkent AST Sahnesinde tiyatroseverlerle buluştu.

Türkiye'nin en köklü özel tiyatrolarından olan AST'nin sanat yönetmenliğinde, Atölye Kültür Sanat'ın organizasyonuyla normalleşme döneminin başlamasıyla düzenlenen festival, Bilkent Center ev sahipliğinde, 11 Mart'a kadar devam edecek.

Festival boyunca sosyal mesafe gereği boş bırakılan koltuklara, toplumsal farkındalık yaratılması amacıyla cinayete kurban giden kadınların fotoğrafları yerleştirildi.

Bu koltukların satışından elde edilen gelir, "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu" ve "Mor Çatı" sivil toplum kuruluşlarına bağışlanacak.

AST Koordinatörü ve Festival Genel Direktörü Hasan Aldemir, festivalin salgın nedeniyle daha önce ertelendiğini ancak normalleşme kararıyla festivali yapmaya karar verdiklerini anlattı.

Aldemir, festivalin sanata ve kadın mücadelesine destek olmasını hedeflediklerini belirterek, kadın sorunlarına değinen oyunlar seçtiklerini kaydetti.

Festivalde 7 oyunun Ankara, Bandırma, Çanakkale'de dörder, Ayvalık'ta ise 5 kez sahneleneceğini belirten Aldemir, Ankara'da 9 Mart'ta "Dansöz", 10 Mart'ta "Evin Kokusu", 11 Mart'ta "Bernarda" oyunlarının sahneleneceğini bildirdi.

Festival Ankara'dan sonra Çanakkale ve Ayvalık yolcusu

Festivalin Bandırma'da belediyenin ev sahipliğinde 1 Mart'ta başladığını ifade eden Aldemir, Ankara'dan sonra Çanakkale'ye gideceklerini ve Çanakkale Belediyesinin sosyal medya hesaplarından "Furuğ", "Dansöz", "Evin Kokusu" ve "Bernarda" isimli oyunları 8-17 Mart'ta sunacaklarını söyledi.

Aldemir, festivalin son durağı Ayvalık'ta ise belediyenin ev sahipliğinde 23 Mart'ta Nejat Uygur Sahnesi'nde sanatçı Sumru Yavrucuk'un "Shirley" oyununun sahneleneceğini, kapanışın da 27 Mart'ta Ayça Bingöl'ün "Ben Anadolu" isimli oyunuyla olacağını belirtti.

Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayal Olcay da Kadın Oyunları Festivaline ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Sanata verdiğimiz değeri göstermek için doğru bir zaman. Çok mutluyuz." dedi.

İstanbul Küçük Salon Tiyatrosunun sahnelediği tek kişilik oyun "Frida"nın oyuncusu Elif Arman da başkentlilerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Oyunda Frida Kahlo'nun doğumundan, ölümüne kadar olan anılarını sahneye taşıyacaklarını bildiren Arman, "Oyunda Frida olmaya çalışan oyuncuyu da göreceğiz. Arada Frida'nın içine girecek, sonra giremeyecek ve dışında kalacak. Oyuncunun Frida olmaya çalışırken başından geçenleri de anlatacak." diye konuştu.

Salondaki seyirci koltuklarının bazılarında, "canice katledilen birçok kadının fotoğrafının bulunacağına" işaret eden Arman, "Başka türlü bir yük var omuzlarımda. Seyirciler onların arasında oturacak. Keşke bu kadın kardeşlerim canlı olarak burada olsalardı ve yine oyunumu paylaşabilseydim." ifadelerini kullandı.

Festivale, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ve Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Deniz Bozan da katıldı.

Hijyen önlemleri uygulanan festivalde, tiyatroseverler salona HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümüyle alındı. Sosyal mesafe kuralları gereği koltuk sayısı yarıya indirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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