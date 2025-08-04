NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI || 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü Ankara'da hangi eczane nöbetçi? Güncel nöbetçi eczane listesi ANKARA!

4 Ağustos Pazartesi günü sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanlar, "4 Ağustos'ta eczaneler açık mı, kapalı mı?", "Bugün eczaneler saat kaça kadar hizmet veriyor?", "Bugün Ankara'da hangi eczane nöbetçi?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, 4 Ağustos Pazartesi günü Ankara'da hangi eczane nöbetçi? Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte, merak edilen tüm detaylar...

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Vatandaşlar, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü için eczanelerin çalışma saatlerini ve nöbetçi eczane durumunu merak ediyor. Özellikle acil ilaç ihtiyacı olanlar, "Bugün eczaneler açık mı?" ve "Nöbetçi eczane saat kaça kadar hizmet veriyor?" sorularına yanıt arıyor.

Ankara'da hangi eczane nöbetçi

Ankara genelinde ve diğer illerde normal eczane mesaisi sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Mesai saatleri dışında ise yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. Genellikle akşam saat 19.00'dan itibaren devreye giren nöbetçi eczaneler, ertesi sabah saat 08.00 veya 09.00'a kadar açık kalıyor.

İlçe Bazında Nöbetçi Eczaneler

Akyurt: Hayat Eczanesi (Yıldırım Mah., Ankara Caddesi No:22/D)

Altındağ: Ahsen Eczanesi (Orhan Kemal Cad. 105/B)

Altındağ: Sami Yusuf Eczanesi (Celal Esat Arseven Cad. 311/A)

Altındağ: Uludağ Eczanesi (Bentderesi Cad. 195/24)

Ayaş: Gökçe Eczanesi (Camiatik Mah., Hekim Şaban Şifai Cad. 3)

Bala: Büşra Yalçın Eczanesi (Kartaltepe Mah., Alparslan Türkeş Blv. 38/D)

Beypazarı: Yiğit Eczanesi (Mehmet Akif Ersoy Cad. 28/A)

Çamlıdere: Nur Eczanesi (Cumhuriyet Cad. 57/C)

Çamlıdere: Uğur Eczanesi (Cumhuriyet Cad. 69/A)

Çankaya (Beşevler): Turunç Eczanesi (Fevzi Çakmak Cad. 6/B)

Çankaya (Dikmen): Hattuşa Güliz Eczanesi (Dikmen Cad. 309/C)

Çankaya (İşçi Blokları): Vital Farma Eczanesi (Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 57/6)

Çankaya (Kolej): Haşmet Eczanesi (Ziya Gökalp Cad. 43/B)

Çankaya (Küçükesat): Gül Eczanesi (Esat Cad. 99/B)

Çankaya (Mutlukent): Erguvan Eczanesi (1920. Cadde 81/A)

Çankaya (Sancak): Mimoza Eczanesi (Tiflis Cad. 31/A)

Çubuk: Gül Eczanesi (Ankara Bulvarı 1/C)

Elmadağ: İnce Eczanesi (Soğukpınar Sok. 5)

Elmadağ (Hasanoğlan): Cengiz Eczanesi ( Sağlık Sok. 1/E)

Etimesgut: Yasin Eczanesi (2151 Sok. 16/A)

Etimesgut (Bağlıca): Efe Eczanesi (Mermeroğlu Cad. 72/5)

Etimesgut (Elvankent): Melike Eczanesi (1514 Sok. 49/A)

Etimesgut (Eryaman): Beyza Eczanesi (Malazgirt Cad. 45/5-B)

Evren: Evren Eczanesi (Cumhuriyet Cad. 73/C)

Gölbaşı: Özer Eczanesi (851. Sok. 1/C)

Gölbaşı (İncek): Yeşer Eczanesi (Demir Sok. 15/A D:18)

Güdül: Arınmış Eczanesi (Leblebici Sok. 19)

Haymana: Hazal Eczanesi (Selahattin Duman Cad. 2/D)

Kalecik: Sağlık Eczanesi (Çağlar Cad. 12/B)

Kazan: Derman Eczanesi (Bengü Cad. 12/A)

Keçiören: Aybüke Hatun Eczanesi (768. Cad. 13/A)

Keçiören: Meva Eczanesi (1595. Cad. 26/12)

Keçiören: Umut Eczanesi (Selçuklu Cad. 58/AB)

Keçiören (Dutluk): Dilek Bahar Eczanesi (Anavatan Cad. 6/C)

Keçiören (Sanatoryum): Büşra Eczanesi (Yunus Emre Cad. 133/A)

Kızılcahamam: Alp Eczanesi (Cengiz Topel Cad. 2/A)

Mamak: Kaan Eczanesi (Natoyolu Cad. 73/D)

Mamak: Murat Şifa Eczanesi (458. Sok. 2/C)

Mamak (Nallıhan): Murat Eczanesi (Bursa Cad. 1/A)

Polatlı: Deveci Eczanesi (Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 13/52)

Pursaklar: Hızır Fazıl Eczanesi (Sun Sok. 24/A)

Şereflikoçhisar: Melek Eczanesi (Aziz Mahmut Hüdai Blv. 37/20)

Sincan: Mehtap Eczanesi (Bosna Cad. Huzur Sok. 3/B)

Sincan: Yağız Eczanesi (Ahi Mesut Blv. 258/B)

Sincan (Törekent): Deva Eczanesi (281. Cad. 4/A)

Sincan (Temelli): Temelli Eczanesi (Hürriyet Cad. 30/B)

Sincan (Yenikent): Yenikent Berk Eczanesi (Kazım Karabekir Cad. 12/A)

Yenimahalle: Gülcan Eczanesi (Ragıp Tüzün Cad. 117/3)

Yenimahalle (Akköprü): Ankamall Eczanesi (Mevlana Blv. Ankamall AVM z027)

Yenimahalle (Batıkent): Fidanboy Eczanesi (1992 Sok. 7/1D)

Yenimahalle (Demetevler): Nergiz Eczanesi (357. Cad. 37/B)