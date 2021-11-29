NKÜ'de "Sosyolojiyi Kurmak - Klasikleri Yeniden Okumak' İsimli Konferans Verildi 25-11-2021

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından 'Sosyolojiyi Kurmak - Klasikleri Yeniden Okumak' isimli konferans düzenlendi. Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enes KABAKCI konuşmacı olarak yer aldı.

Konferansa Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı, aynı zamanda Sosyoloji Bölüm Başkanı da olan Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ, Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAKLKAM) Müdürü Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ, üniversitemiz akademik personeli ile öğrenciler katıldı.

'Sosyolojiyi Kurmak - Klasikleri Yeniden Okumak' isimli konferansta, klasik eserlerin sosyal bilimlerdeki yerine ve önemine açıklık getiren Prof. Dr. KABAKCI konuşmasında "Klasik nedir? Sosyal bilimlerde klasik nasıl olunur? Klasikler neden önemlidir? Klasikler neden okunmalıdır ve okutulmalıdır? Klasikleri kimler okumalıdır? " sorularını yanıtladı.

'Klasik' kelimesinin kökenine de değinen KABAKCI, bu terimin Latince 'sınıf' anlamına gelen 'classis' ve bu sözcükten türetilen 'classicus'tan geldiğini belirtti. Klasiklerin kendi dönemlerinde belirli bir yankı uyandıran fakat daha da önemlisi, akan zamanın kendilerine yetke kazandırdığı yazar ve eserler olduğunu söyleyen KABAKCI, "Eserler, tarihsel hareket içinde sonraki kuşaklar tarafından kabul görüp görmemesi ve onlarca yıl sonra hala ilgiye mahzar olup olmaması nispetinde klasiktir" dedi.

Klasik teriminin dönem dönem anlam değişikliğine uğradığına da değinen KABAKCI, batı dillerinde 'klasik' kavramının ilk defa 16. yüzyılda görüldüğünü ve bu dönemde en iyi kabul edilen eserler anlamına geldiğini; 17. yüzyılda bir eserin klasik olabilmesi için sınıflarda veya okullarda okutuluyor olması gerektiğini; 18. yüzyılda başlıca, önde gelen ve saygın anlamlarına geldiğini; 19. yüzyılda 'alışılagelmiş, sıradan' anlamında kullanıldığını, günümüzde ise terimin ilk anlamına geri döndüğünü, 'klas' ve 'kaliteli' anlamında kullanıldığını belirtti.

Konferans sonunda Prof. Dr. Enes KABAKCI'ya günün anısına takdimde bulunuldu. Konferans toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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