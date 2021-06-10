Nizip Belediyesi'nden "Anne Okulu" projesi

Nizip Belediyesi tarafından oluşturulan "Anne Okulu" projesi kapsamında Nizip Kaymakamlığı ile protokol imzalandı.

Nizip Belediyesi tarafından oluşturulan "Anne Okulu" projesi kapsamında Nizip Kaymakamlığı ile protokol imzalandı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenin ardından konuşan Kaymakam Kemal Şahin, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, tüm kurumların annelerle ilgili projelere destek vereceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı da, belediye olarak Nizip halkının sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de kolayca ulaşabilecekleri daha yaşanılabilir bir şehir planladıklarını söyledi.

En iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını aktaran Sarı, "Bir toplumu güçlü kılmanın yolu en dinamik ve küçük parçası olan aile ye gereken önemi vermek ve aileye sahip çıkmaktan geçer. Güçlü bir anne karakteri, sağlam bir aile yapısının olmazsa olmazlarındandır. Her ailede güçlü, bilinçli ailesine sahip çıkan, ailesinin eksiklerini tamamlayıp, ailesini ve dolayısı ile ülkesini güçlü kılan kadınlarımızı görmek istiyoruz. Bu amaçla kadınlarımızın hayat boyu karşılaşacakları tüm zorlukları aşmalarını sağlayacak ve işlerini kolaylayacak bir proje ile işe başlıyoruz. Kadınlarımızın hem spor yapacakları ki bunu bu alanda uzman arkadaşlarımız ilçemizin neredeyse tüm mahallerinde onlar için donatıp hazırladığımız spor salonlarında, onlara özel programlarla yapacaklar." dedi.

Sarı, proje kapsamında diğer kurumlarında annelere yönelik çalışmalar gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu