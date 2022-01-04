Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım - Haberler Magazin
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Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Bahar Bahane programına konuk olan Niran Ünsal, çocukken yaşadığı sorunlardan dolayı intihar etmeyi düşündüğünü söyledi. Yaşadığı zor günlerden bahseden şarkıcı, "O köprünün dili olsa da konuşsa. Kaç kere direksiyonu kırayım diye düşündüm" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı şarkıcı Niran Ünsal oldu. Çocukluk döneminde yaşadıklarından ve erken yaşta anne olmasından bahseden şarkıcı, intiharın eşiğinden döndüğü anları da anlattı.

Henüz 8 yaşındayken anne ve babasının boşandığından bahseden Niran Ünsal, hayatındaki zorluklarla nasıl mücadele ettiğini anlattı. Çocuk yaşta annesinin üvey babasını öldürmesiyle zor günler yaşayan ve küçük yaşta anne olan şarkıcı, Kalaycıoğlu'nun "O süreci nasıl atlattın?" sorusu üzerine şunları söyledi: "El yordamıyla hayatı öğrendim. Hayatın bir kılavuzu yok. Hayat herkese adil değil. Herkes, hayattan ağzının payını alıyor. Ben de aldım. Kendimi karamsarlığa ve işin içinde çıkamayacağım bir psikolojiye sürüklememeye çalıştım. 14-15 yaşından 30'lu yaşlara kadar insanın idrak süresi oluyor. Parçalanmış ailenin içinde dünyaya gelmiş olmam, yanlış arkadaşlıklarımın olması, annemin yaşadığı travmatik hikaye... Bunların hepsinden kendime dersler çıkardım. İnsanların gençliği aslında cahiliye dönemleridir. O dönemlerde yapılan hatalardan pek de mesul değiliz."

Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım

Hayatında hep müziğe tutunduğunu söyleyen Niran Ünsal, "Müzik beni en ücra en karanlık köşelerden alıp çıkardı. Yine işime tutundum. Benim hayatta tutunacak en güçlü dalım işimdi. Daha sonra bunun içine evlatlarım girdi. Hayatta kalabilmek için hep müziğe tutundum" dedi.

Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım

Başarılı sunucunun "Evlatların olmasaydı çeker gider miydin?" sorusu üzerine sözlerine devam eden şarkıcı, "Tabi ki. Kaç kere düşündüm. O köprünün dili olsa da konuşsa. Direksiyonu kırayım diye düşündüm. Anne olmasaydım intiharı düşünürdüm. Gençken düşünüyorsun işte" ifadelerini kullandı.

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)
Mikail arman:Yüce ALLAH'à şükürler olsunki öyle yanlış bir tercihte bulunmamış.Hangi konumda olursak olalım duyguları,hisleri olan olaylara farklı tepkilerle yaklaşan insanlarız.Bu nedenle bir insanın Ruh sağlığı, psikolojisi çok önemlidir. Cevap Yaz 0 5 Yayından Kaldır
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