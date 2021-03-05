Ninja Kaplumbağalar filmi konusu nedir? Ninja Kaplumbağalar isimleri nedir? Ninja Kaplumbağalar oyuncuları kimler? Ninja Kaplumbağalar izle!

2014 yapımı aksiyon, macera ve komedi türünde Ninja Kaplumbağalar bu akşam Show Tv ekranlarına geliyor. Bugün TV'de ne var? Ninja Kaplumbağalar filmi konusu nedir? Ninja Kaplumbağalar isimleri nedir? Ninja Kaplumbağalar oyuncuları kimler? Ninja Kaplumbağalar izle!

İlk olarak 1984 yılında orijinal adı 'Teenage Mutant Ninja Turtles' adıyla ortaya çıkan film, seri olarak devam ediyor. Aksiyon, macera ve komedi türünde döneminde en çok izlenerek gişe rekoru kıran Ninja Kaplumbağalar filmi yönetmenliğini Jonathan Liebesman yaptı. Senaristleri ise, Kevin Eastman, Peter Laird, Evan Daugherty, André Nemec ve Josh Appelbaum'dur. Peki, Bugün TV'de ne var? Ninja Kaplumbağalar filmi konusu nedir? Ninja Kaplumbağalar isimleri nedir? Ninja Kaplumbağalar oyuncuları kimler? Ninja Kaplumbağalar izle! Ninja Kaplumbağalar oyuncuları ve kadrosu merak ediliyor. İşte detaylar!

NİNJA KAPLUMBAĞALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Uzaylılar dünyayı istila edince farkında olmadan 4 savaşçı Ninja kaplumbağa yumurtasını bu topraklara bırakırlar. Fakat Ninja'lar büyüyüp, yeteneklerinin bir bir öğrendikçe uzaylılara karşı savaşan en önemli güç haline gelecektir.

Filmin yönetmenliğini Wrath of the Titans (2012), Battle Los Angeles (2011) gibi büyük aksiyon filmlerine imza atmış olan Jonathan Liebesman üstlenirken, senaryo Kevin Eastman ve Peter Laird'ın yarattığı karakterlerin kökenine inme amacını taşıyor. Güzel yıldız Megan Fox ise karşımıza April O'Neil karakterleriyle çıkacak. Maceraları televizyona sıçradıktan sonra 1980'lerin en popüler çizgi kahramanlarından olan Ninja Kaplumbağalar bu yapımla beşinci kez beyazperdeye geliyor.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR İSİMLERİ NEDİR?

Ninja Kaplumbağalar isimleri ünlü kişilikten almaktadır.

Michelangelo: Adını ressam Michelangelo Buonarroti'den alan ninja kaplumbağa Michelangelo, takımın komik ve en haylaz çocuğu, aynı zamanda oldukça sakin bir kişidir. Silahı bir çift nunçaku olan Michelangelo'nun bandajı ise turuncu renktedir. Takımın en obur üyesi olan Michelangelo, her daim pizzacıdır.

Leonardo: Ekibin lideri olan Leonardo, adını ünlü ressam Leonardo Da Vinci'den alır. Leonardo, bushido ustasıdır ve mavi bandana kullanır.

Donatello: Takımın bilim insanı olan Donatello, adını ünlü heykeltraş Donatello'dan alır. Şiddetten hiç olmaz ve bilimle ilgilenmektedir. Donatello Bo kullanır ve mor bandana takar.

Raphael: Takımın kötü çocuğu olarak anılan Raphael, adını ünlü mimar Raphael Sanzio'dan alır. Oldukça hırçın ve saldırgan bir yapıya sahiptir. Bir çift sai kullanır ve kırmızı bandana takar.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR OYUNCULARI KİMLER?

Ninja Kaplumbağalar çizgi filminin oyuncuları, Megan Fox, Alan Ritchson, Noel Fisher, Jeremy Howard, Pete Ploszek, Danny Woodburn, William Fichtner, Will Arnett, Minae Noji, Abby Elliott, Whoopi Goldberg, Michelle Guo, K. Todd Freeman, Malina Weissman, Alison Fernandez, Raquel Merediz ve Kelli Wilcoxen yer alıyor.

Kaynak: İnterSinema