Nilüfer sözleri - Nilüfer şarkı sözleri nelerdir? Müslüm Gürses Nilüfer arabesk şarkısı sözleri nedir?

Nilüfer sözleri merak ediliyor. Müslüm Gürses'in söylediği Nilüfer şarkısının sözleri nelerdir? Müslüm Gürses'in en iyi arabesk şarkılarından birisi olarak nitelendirilen Nilüfer şarkısının sözleri nedir? Nilüfer şarkı sözleri, arabesk sözleri nelerdir? Nilüfer sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Müslüm Gürses'in şarkı sözleri merak edildi. Araştırılan sözlerden birisi Nilüfer şarkısı oldu. Peki, Nilüfer sözleri nelerdir? Nilüfer şarkısı kime yazılmıştır? Nilüfer sözleri kime aittir? Müslüm Gürses - Nilüfer arabesk şarkı sözleri yazımızda.

NİLÜFER SÖZLERİ

Zamanın eli değdi bize

Çoktan değişti her şey

Aynı değiliz ikimiz de

Zaaflarına bir gece

Hatalarına bir nilüfer

Sevgisizliğine bir kalp verdim

Artık geri ver

Geri veremezsin aldıklarını

Artık geri ver

Geri verilmez hiçbir yanılgı

Yokluğuma emanet et

Sende benden kalanları

Her şeyi al

Bana beni geri ver

Bir şansım olsun

Başka yer başka zaman

Sensiz ömrüm olsun

Her şeyi al

Bir şansım olsun

Başka yer başka zaman

Sensiz ömrüm olsun

NİLÜFER ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER! NİLÜFER SÖZLERİ KİME AİTTİR?

Müslüm Gürses'in 15 Nisan 2006`da Pasaj Müzik'ten Aşk Tesadüfleri Sever albümündeki, sözlerini Murathan Mungan'ın yazdığı, müziği Sunay Özgür'ün yaptığı şarkıdır. Ayrıca Zeynep Casalini'nin 25 Kasım 2007 tarihinde çıkarttığı single'nin adıdır. Şarkı daha sonra 28 Mayıs 2008'de çıkan 2.stüdyo albüm Kim Galip Çıkar'da da yer almıştır.

Şarkının sözleri Murathan Mungan imzası taşırken, müziği Sunay Özgür'e aittir. Daha önce Müslüm Gürses tarafından "Aşk Tesadüfleri Sever" albümünde seslendirilen şarkıyı Zeynep Casalini daha pop-rock tarzda yeniden yorumlamıştır. Şarkıcı bu şarkı hakkındaki düşüncelerini ise Ahmet Erten'le yaptığı röportajda şöyle paylaşmıştır: "Bazı zamanlar vardır her şeyle bağlantınızı kestiğiniz, alışkanlıklarınızdan bile vazgeçtiğiniz, böyle zamanlarda hayatta olduğunuzu sadece nefes alışınızla kanıtlarsınız kendinize ve etrafınızdakilere. O an bir şey arar durursunuz içine sığabileceğiniz ya da sığınabileceğiniz. Yağmurun yağışından, güneşin batışına kadar her şeyde bir anlam ararsınız, sizi size anlatacak, ruhunuzdaki kaosun resmini yapacak. İşte böyle bir anda arabayla evime doğru giderken ilk kez dinlediğim ve dinlediğim an vurulduğum şarkıda "Her şeyi al bana, beni geri ver/ Bir şansım olsun/ Başka yer başka zaman/ Sensiz ömrüm olsun diyordu. İlk duyduğum andan beri her dinlediğimde ağladığım ve yüreğimdeki kapıları çarpıp kaçtığım bu şarkıyı sadece dinlemek yetmedi bir süre sonra. Murathan Mungan'ın olağanüstü sözleri ve Sunay Özgür'ün derinden etkileyen bestesinden oluşan "Nilüfer" adlı şarkıyı evlat edinen kalbime borç bildim söylemeyi."