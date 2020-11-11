Nilüfer Aydan kimdir? Nilüfer Aydan kaç yaşında, nereli? Nilüfer Aydan filmleri!

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NİLÜFER AYDAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1940

Kaç yaşında: 80 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Nilüfer Aydan (gerçek adı Aydan Canbula) (d. 29 Şubat 1940[1], İstanbul), Türk sinema ve televizyon dizi oyuncusu.

1955 yılında bir filmde küçük bir rol oynamasının ardından üç yıl sonra profesyonel sinema oyunculuğuna başladı. Dans ve folklore olan ilgisi ve yeteneği nedeniyle birlikte çalışmaya başladığı Yılmaz Duru ile evlendi ve ilk erkek evladı olan Turhan Sermi Duru 1958 yılında dünyaya geldi. 1958 ile 1961 yılları arasında Nilufer Aydan ve Yılmaz Duru kariyerlerine Amerika'da New York City Broadway sahnelerinde folklor ve çeşitli Turk dans örneklerini sergileyerek kariyerlerine devam ettiler. Ancak, 1961 yılı sonlarına doğru Amerika'dan dönmeleri ayrılmalarına sebep oldu. Nilüfer Aydan, 1963 yılında yönetmen Halit Refiğ ile evlendi. Bu evliliğin de kısa sürmesinin ardından, 1969 yılında en son evliliğini yaptı ve sinema kariyerine 1983 yılına kadar ara verdi. Bu zaman zarfı içerisinde tekrar bir erkek evladı, Kayhan Yılmaz, 1970 yılında dünyaya geldi.

2000'li yılların başlarına kadar hem sinemada çeşitli rollerde oynadı hem de dans etmeyi sürdürdü. Sanatçı, hâlen Sinema ve Televizyon dizilerinde de rol almaktadır.

NİLÜFER AYDAN FİLMLERİ

Hicran Sokağı - 2007

İki Koca Adam - 2007

Yeşeren Düşler - 2006

Eğreti Gelin - 2004

Zümrüt - 2004

Mavi Rüya - 2004

Şeytan Sofrası - 2004

Berivan - 2002

Bir Aşk Hikayesi - 2000

Gelinlik Kız - 2000

Hırsızın Oğlu - 2000

Renkli - Türkçe - 1999

Yılan Hikayesi - 1999

Hain Geceler - 1998

Affet Bizi Hocam - 1998

Marziye - 1998

Çökertme - 1997

Ağır Roman - 1997

Bizim Ev - 1996

Kaldırım Çiçeği - 1996

Berlin in Berlin - 1993

Kıvılcım - 1993

Zirvedekiler - 1993

Düş Gezginleri - 1992

Sonsuza Yürümek - 1991

Yalı - 1990

Yalnız Değilsiniz - 1990

Üç Arkadaş - 1990

Güneş Yine Doğacak - 1989

İtirazım Var - 1989

Polis Dosyası - 1989

Sevmek ve Ölmek Zamanı - 1989

Acıların Günlüğü - 1988

Nazlı ile Emir - 1988

Yarın Artık Bugündür - 1987

Gönül Dostları - 1987

Suçumuz İnsan Olmak - 1986

Öksüzler - 1986

Vazife Uğruna - 1986

14 Numara - 1985

Bu Ne Sevgi - 1985

Halime Gülme - 1985

Mağrur Kadın , 1984

Neşemizi Bulalım - 1984

Mahallenin Gülleri - 1984

Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe - 1983

Çiçek - 1983

Efenin İntikamı - 1967

Erkek Adam Sözünde Durur - 1967

Silahların Kanunu - 1966

Seni Bekleyeceğim - 1966

Nuh'un Gemisi - 1966

Ve Silahlara Veda - 1966

Anası Yiğit Doğurmuş - 1966

Üç Korkusuz Arkadaş - 1966

Silahına Sarılan Adam - 1966

Can Yoldaşları - 1966

Cesur Kardeşler - 1966

Kıran Kırana - 1966

Gavur Dağın Eşkiyası - 1966

Kumsalda Üç Kadın - 1966

Kartal Yavrusu Hamido - 1966

Haremde Dört Kadın - 1965

Sonsuz Geceler - 1965

Ölüm Çemberi - 1965

Canın Cehenneme - 1965

Kanunsuzlar - 1965

Öfke Dağları Sardı - 1965

Canım Sana Feda - 1965

Ana Bizi Eversene - 1964

Zımba Gibi Delikanlı - 1964

Cüppeli Gelin - 1964

Güzeller Kumsalı - 1964

Yalnız Değiliz - 1964

İstanbul'un Kızları - 1964

Şehrazat - 1964

Şafak Bekçileri - 1963

Yarın Bizimdir - 1963

Baş Belası - 1963

Şehirdeki Yabancı - 1962

Gençlik Hülyaları - 1962

İki Aşk Arasında - 1961

Seviştiğimiz Günler - 1961

Yasak Aşk - 1961

Güneş Doğmasın - 1961

Dağlar Şahini Yörük Efe - 1959

Şehvet Uçurumu - 1959

Cilalı İbo Yıldızlar Arasında - 1959

Altın Kafes - 1958

Bir Dilim Ekmek - 1958

Ninni Talihsiz Yetime - 1958

Yörük Ali - 1955