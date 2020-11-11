Nilüfer Aydan kimdir? Nilüfer Aydan kaç yaşında, nereli? Nilüfer Aydan filmleri!
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NİLÜFER AYDAN KİMDİR?
Doğum tarihi: 1940
Kaç yaşında: 80 yıl yaşında
Nereli: İstanbul
Nilüfer Aydan (gerçek adı Aydan Canbula) (d. 29 Şubat 1940[1], İstanbul), Türk sinema ve televizyon dizi oyuncusu.
1955 yılında bir filmde küçük bir rol oynamasının ardından üç yıl sonra profesyonel sinema oyunculuğuna başladı. Dans ve folklore olan ilgisi ve yeteneği nedeniyle birlikte çalışmaya başladığı Yılmaz Duru ile evlendi ve ilk erkek evladı olan Turhan Sermi Duru 1958 yılında dünyaya geldi. 1958 ile 1961 yılları arasında Nilufer Aydan ve Yılmaz Duru kariyerlerine Amerika'da New York City Broadway sahnelerinde folklor ve çeşitli Turk dans örneklerini sergileyerek kariyerlerine devam ettiler. Ancak, 1961 yılı sonlarına doğru Amerika'dan dönmeleri ayrılmalarına sebep oldu. Nilüfer Aydan, 1963 yılında yönetmen Halit Refiğ ile evlendi. Bu evliliğin de kısa sürmesinin ardından, 1969 yılında en son evliliğini yaptı ve sinema kariyerine 1983 yılına kadar ara verdi. Bu zaman zarfı içerisinde tekrar bir erkek evladı, Kayhan Yılmaz, 1970 yılında dünyaya geldi.
2000'li yılların başlarına kadar hem sinemada çeşitli rollerde oynadı hem de dans etmeyi sürdürdü. Sanatçı, hâlen Sinema ve Televizyon dizilerinde de rol almaktadır.
NİLÜFER AYDAN FİLMLERİ
Hicran Sokağı - 2007
İki Koca Adam - 2007
Yeşeren Düşler - 2006
Eğreti Gelin - 2004
Zümrüt - 2004
Mavi Rüya - 2004
Şeytan Sofrası - 2004
Berivan - 2002
Bir Aşk Hikayesi - 2000
Gelinlik Kız - 2000
Hırsızın Oğlu - 2000
Renkli - Türkçe - 1999
Yılan Hikayesi - 1999
Hain Geceler - 1998
Affet Bizi Hocam - 1998
Marziye - 1998
Çökertme - 1997
Ağır Roman - 1997
Bizim Ev - 1996
Kaldırım Çiçeği - 1996
Berlin in Berlin - 1993
Kıvılcım - 1993
Zirvedekiler - 1993
Düş Gezginleri - 1992
Sonsuza Yürümek - 1991
Yalı - 1990
Yalnız Değilsiniz - 1990
Üç Arkadaş - 1990
Güneş Yine Doğacak - 1989
İtirazım Var - 1989
Polis Dosyası - 1989
Sevmek ve Ölmek Zamanı - 1989
Acıların Günlüğü - 1988
Nazlı ile Emir - 1988
Yarın Artık Bugündür - 1987
Gönül Dostları - 1987
Suçumuz İnsan Olmak - 1986
Öksüzler - 1986
Vazife Uğruna - 1986
14 Numara - 1985
Bu Ne Sevgi - 1985
Halime Gülme - 1985
Mağrur Kadın , 1984
Neşemizi Bulalım - 1984
Mahallenin Gülleri - 1984
Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe - 1983
Çiçek - 1983
Efenin İntikamı - 1967
Erkek Adam Sözünde Durur - 1967
Silahların Kanunu - 1966
Seni Bekleyeceğim - 1966
Nuh'un Gemisi - 1966
Ve Silahlara Veda - 1966
Anası Yiğit Doğurmuş - 1966
Üç Korkusuz Arkadaş - 1966
Silahına Sarılan Adam - 1966
Can Yoldaşları - 1966
Cesur Kardeşler - 1966
Kıran Kırana - 1966
Gavur Dağın Eşkiyası - 1966
Kumsalda Üç Kadın - 1966
Kartal Yavrusu Hamido - 1966
Haremde Dört Kadın - 1965
Sonsuz Geceler - 1965
Ölüm Çemberi - 1965
Canın Cehenneme - 1965
Kanunsuzlar - 1965
Öfke Dağları Sardı - 1965
Canım Sana Feda - 1965
Ana Bizi Eversene - 1964
Zımba Gibi Delikanlı - 1964
Cüppeli Gelin - 1964
Güzeller Kumsalı - 1964
Yalnız Değiliz - 1964
İstanbul'un Kızları - 1964
Şehrazat - 1964
Şafak Bekçileri - 1963
Yarın Bizimdir - 1963
Baş Belası - 1963
Şehirdeki Yabancı - 1962
Gençlik Hülyaları - 1962
İki Aşk Arasında - 1961
Seviştiğimiz Günler - 1961
Yasak Aşk - 1961
Güneş Doğmasın - 1961
Dağlar Şahini Yörük Efe - 1959
Şehvet Uçurumu - 1959
Cilalı İbo Yıldızlar Arasında - 1959
Altın Kafes - 1958
Bir Dilim Ekmek - 1958
Ninni Talihsiz Yetime - 1958
Yörük Ali - 1955