Nikah Duası nedir? Nikah duası okunuşu ve Türkçe meali! Diyanet Nikah Duası Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı nedir? Dini nikah nasıl kıyılır?

Dini nikah kıyıldığında ve sonrasında okunacak dualar arasında nikah duası da yer alıyor. Diyanet'in paylaştığı nikah duasını sizler için araştırdık. Nikah duası nasıl okunur? Dini nikah nasıl kıyılır? Nikah duası Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir? Nikah duası okunuşu ve anlamı yazımızda...

Evlenecek çiftler dini nikah nasıl kıyılır ve nikah duası nasıl okunur araştırmasını yapıyor. Peki, Nikah Duası okunuşu ve Türkçe meali nasıldır? Diyanet Nikah Duası Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı nedir? Dini nikah nasıl kıyılır? İmam nikahı nasıl kıyılır?

NİKAH DUASI ARAPÇA YAZILIŞI

"Allahummec'al haze'l-akde meymunen mubaraken vec'al beynehuma ulfeten ve mehabbeten ve karara; ve la tec'al beynehuma nefraten ve fitneten ve firra. Alliihumme ellif beynehuma kema ellefte beyne Ademe ve Havvae ve kema ellefte beyne Muhamınedin ve Hadi'cete'l- Kubra ve kema ellefte beyne Aliyyin ve Fahımete'zZehra. AlHihumma'ti lehuma evladen salihan ve rızkan vasi'an ve 'umran tavila. Allahumme yessir emrahuma ve kessir 'umrahuma verzukhuma rızkan ya hayra'rrazikln. Ve kerrim hulukahuma ve hassin halkahuma vahluf lehuma halefen ya ahsene'l-halikın. Allahummesturna bisetrike'l-cemili bi'n-nikahi ani's-sifahi ya settar. Ve la tekşif sırrahuma vağfir şerrahuma ya ğafuru ya ğaffar. Allahumme kessir ummete Muhammedin bihurıneti nebiyyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina kurrate a'yunin vec'alna li'l-muttakine imama. Rabbena atina fi'd-dunya hasaneten ve fi'l-ahirati haseneten ve kına 'azabe'n-nar."

Nikah duası 1. kısım

Nikah duası 2. kısım

Türkçe anlamı:

Allah'ım! Huzurunda nikahlarını kıydığımız şu iki genci ömürleri boyunca mesud ve bahtiyar eyle; ömürlerine bereket, vücutlarına sıhhat, rızıklarına genişlik ihsan eyle; ahlaklarını güzelleştir, kendilerine yararlı çocuklar lütfeyle. Kendilerini doğru yoldan, İslam'ın yolundan ayırma; kötü yollara sapmaktan koru; sırlarını faş eyleme; günahlarını bağışla ey bağışlaması bol Rabbimiz! Allah'ım! Muhammed aleyhi'sselam yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul buyur. Peygamberimize bizden salat ve selam ulaşıir. Rabbimiz! Bizi cehennem azabından koru.

Subhane rabbike rabbi'l-'izzeti amma yasiffın, ve selaimun ale'l-murselln, ve'l - hamd u lillahi rabbi'l-alemıne'l-fatiha

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EVLENMENİN DİNİ HÜKMÜ NEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de bir âyette, "Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin." (Nûr, 24/32), bir başka ayette de, "Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır." (Rum, 30/21) buyurulmaktadır.

Yine Hz. Peygamber (s.a.s.) birçok hadislerinde müslümanları evlenmeye teşvik ederek; "Evlenin, çoğalın! Çünkü ben (kıyâmet gününde) diğer ümmetlere karşı sizin (çokluğunuzla) iftihar edeceğim!" (Abdurrezzâk, el-Musannef, VI, 173; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, VII, 131); "Ey gençler! Sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin." (Buhârî, Nikâh, 3; Müslim, Nikâh, 1); "Nikâh benim sünnetimdir. Benim sünnetimi uygulamayan benden değildir. Evleniniz. Çünkü ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar ederim." (İbn Mâce, Nikâh, 1) buyurmaktadır.

Nikâh bir yönüyle medeni bir sözleşme, bir yönüyle de ibadet sayılmaktadır. Bir kimsenin cinsel isteklerinin baskın olması nedeniyle günaha girme ihtimali yüksek ise, o kimsenin evlenmesi vaciptir. Günaha girmesi söz konusu olmayan kimselerin maddi durumu müsait olduğu takdirde evlenmesi sünnettir. Yaşlı veya cinsel gücü zayıf olanların evlenmesi mubah ise de, evlenmemesi daha iyidir (İbn Kudâme, el-Muğnî, IX, 343). Bir kimsenin, evleneceği kadına zulmetmesinden korkması halinde evlenmesi mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, III, 38).

RESMİ NİKAH KIYDIRAN KİMSE AYRICA DİNİ NİKAH KIYDIRMALI MIDIR?

İslam'a göre nikâh, evlenme ehliyetine sahip ve aralarında evlenmelerine dinî açıdan bir engel bulunmayan kadın ile erkeğin (veya vekillerinin) şahitler huzurunda "seni nikâhladım, seninle nikâhlandım, seni eş olarak kabul ettim, seninle evlendim." gibi yoruma ve inkara imkan vermeyecek sözlerle, birbirleriyle evlenmeleri konusunda karşılıklı rızalarını ifade etmelerinden (îcap ve kabul) ibarettir (İbn Nüceym, el-Bahr, III, 82-83). Bu nikâh akdinin gizli değil, evlenecek olanların kendi aileleri ve yakın çevrelerinin bilgisi dâhilinde icra edilmesi gerekir. Bütün şartların yerine getirilmesi neticesinde icra edilen bu şekildeki bir resmi nikâh, dinen de muteberdir. Nikâh dairelerinde kıyılan resmi nikâhlarda nikâh memurunun "evlenmeyi kabul ediyor musun?" şeklindeki sözün tarafların "evet" veya "kabul ediyorum" şeklinde verdikleri cevaplar bu akdin dinen geçersiz olmasını gerektirmez. Çünkü yapılan nikâh akdinin kesin olduğu hem resmi tescille hem de ortam karinesi ile sabittir.

Evlenecek kişiler resmi nikâhtan sonra, isterlerse evlerinde veya münasip bir yerde istedikleri kişilere Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okutup dua ettirip nikâh kıydırabilirler. Kurulan yuvanın mutluluklar getirmesi, salih ve sağlıklı nesillere vesile olması için dua edilmesi elbette iyidir. Bu aynı zamanda örfümüze de uygundur. Ancak günümüzde resmi nikâh olmadan dinî nikâh yapılması kadının ve çocukların haklarının korunması açısından uygun değildir. Nitekim Osmanlı Aile Hukuku kararnamesinde de şehrin kadısına kayıt yaptırılması şart koşulmuş ve nikâhın tescili üzerinde ısrarla durulmuştur.