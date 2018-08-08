Nikah Dairelerinde "08.08.2018" Yoğunluğu -Diyarbakır/siirt/elazığ

Diyarbakır, Siirt ve Elazığ'da çiftler akılda daha kalıcı olduğu için 08.08.2018'de evlenmeyi tercih etti.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesine bağlı Nikah Dairesine başvuran çiftler, 08.08.2018'de nikah kıymak için gün aldı. Başvurular sonucu mayıs ayında 08.08.2018 için verilen nikah günü müracaatları doldu.

Nikah Dairesinde, bugün 12 çiftin nikahları kıyıldı. Nikahları kıyılan çiftlerden Büşra ve Serkan Isı, akılda daha kalıcı bir tarih olduğu için bugünü seçtiklerini söyledi.

Büşra Isı, 08.08.2018 özenle seçilebilecek bir tarihti, o yüzden seçtik." dedi.

Serkan Isı ise tarihi eşinin seçtiğinin ve nikahın bugün kıyılması için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Isı, "Mutluyuz, bugün güzel bir tarih herkese nasip olmuyor. Önemli olan eşimi çok seviyor olmam. İnşallah bir ömür boyu mutlu oluruz." diye konuştu.

Kadir Köken ise bu tarihin eşi Gülistan Köken'in doğum günü olduğu için seçtiklerini aktardı.

Gülistan Köken bu tarihte nikah kıyabilmek için mayıs ayından bu yana beklediklerini, arzu ettikleri bu tarihte evlenebildikleri için mutlu olduğunu anlattı.

Erkeklerin önemli günleri hatırlama konusunda sıkıntıları olduğuna dikkati çeken Gülistan Köken, "Bugünü bekledik. Akılda kalıcı bir tarih. Nikah ve doğum günüm bir olsun diye böyle bir şey yaptık. Doğum ve nikah günümü aynı günde kutlayacağız artık. Eşim, artık bu tarihi unutmayacak." diye konuştu.

Mehmet Polat ise ortak aldıkları kararla birlikte mutlu, huzurlu bir ömür yaşamanın temelini bu tarihte atmak istediklerini belirtti.

Polat, "3-5 ay öncesinden tarihi almak için müracaat ettik. Gerekli işlemlerimizi tamamladıktan sonra tarihimizi aldık. Tarih illaki kalıcıdır ama iş kalpte biter." dedi.

Siirt

Siirt'te de evlilik tarihlerinin 08.08.2018 olmasını isteyen 9 çift bugün nikah masasına oturdu.

Evliliklerini özel bir tarihte gerçekleştirmek isteyen ve bu amaçla Siirt Belediyesine başvuran çiftler, seçtikleri bu özel tarihte ömür boyu mutluluğa "evet" dedi.

Belediyenin nikah memuru Bayram Acar, özel olduğunu düşündükleri 08.08.2018 tarihinde dünyaevine girmek isteyen çiftlerin mutluluğunu paylaştıklarını söyledi.

Şu ana kadar 9 çiftin nikahını kıydıklarını belirten Acar, çiftlere mutluluk diledi.

Hayatını Ayten Yıldız ile birleştiren Veysel Kadirhan Çolak, özel olduğunu düşündükleri günde nikah masasına oturduklarını anlattı.

"Bugünün tarihi güzel bir tarih olduğu ve bir anlam katacağını düşündüğümüz için bugünü seçtik. Darısı tüm bekarların başına." diyen Çolak, mutlu olduğunu belirtti.

Ayten Yıldız da nikah tarihlerinin biraz daha özel olması amacıyla bugünü seçtiklerini, bugünün kendilerine uğur getirmesini diledi.

Siirt Belediyesi de çiftlere nikah paketi hediye etti.

Elazığ

Elazığ'da, evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftlerin 08.08.2018 tarihini tercih etmeleri nedeniyle nikah salonlarındaki yoğunluk renkli görüntüler oluşturdu.

Aylar öncesinden 08.08.2018 tarihinde nikah kıydırmak için Elazığ Belediyesi Evlendirme Dairesine başvuran çok sayıda çift, tatlı bir telaş içerisinde nikah salonunda sırayı girdi.

Nikah memuru ve şahitlerin huzurunda işlemleri tamamlanan çiftler evlenmek için 08.08.2018 tarihinde mutluluğa "evet" diyerek evlilik cüzdanlarını teslim aldı.

Evlilik cüzdanlarını alan çiftler nikah salonunun dışındaki park alanında yer alan ve tarihi gösteren "Elazığ 08.08.2018" yazılı elektronik tabelanın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Elazığ Belediyesi evlendirme memuru Özkan Demirel, normal günlerde ortalama 14 çiftin nikahını kıydıklarını ancak bu sayının bugün 2 katına çıktığını belirtti.

Kendilerine başvuruda bulunan 28 çiftin bu özel günde nikahını kıyacaklarını ifade eden Demirel, "Çiftlerimiz kendileri için çok özel olan bugünü daha anlamlı ve özel kılabilmek için 08.08.2018 tarihi tercih ettiler. Ayrıca erkeklerin bu özel günler konusunda biraz unutkanlıkları da var. Bu unutkanlığında önüne geçebilmek için hayatlarında önemli bir karar verdikleri bugün de bu tarihi tercih etmişlerdir. Tüm çiftlerimize mutluluk diliyorum." diye konuştu.

Nikahları için bugünü seçen Kübra Güldeste ve Uğur Orzan çifti de bu özel tarihte dünya evine girdi. Kübra Güldeste, hayatının en anlamlı gününü yaşadığını belirterek, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Eşinin ve kendisinin fanatik Fenerbahçeli olduğundan nikahlarını daha anlamlı hale getirmek için Fenerbahçe tişörtü ile nikahlarını kıydırdıklarını anlatan Güldeste, şöyle konuştu:

"Hayat arkadaşım için önemli ve değerli olan her şey benim için de çok önemli ve değerli. Onun çocukluk hayalini gerçekleştiriyoruz şuan. Bugün bir kaç arkadaşımız daha nikah kıyacak. Herkese mutluluklar diliyorum. Özellikle bugünü seçmemizin sebebi aslında, herkes için çok özel bir tarih olabilir ama malum erkekler bazı tarihleri unutabiliyor birazcık da buna değinelim istedik."

Damat Uğur Orzan ise hayatında bir dönüm noktası olan bu günü unutulmaz kılmak için "08.08.2018" tarihini nikah günü olarak belirlediklerini kaydetti.

Hayatını Şahin Çalık ile birleştiren gelin Başak Çelik de evliliklerini daha anlamlı ve unutulmaz kılmak amacıyla nikah için bugünü seçtiklerini anlattı.

Eşi Tülay Bulak ile evliliğe adım atan Hüseyin Yıldız ise hayatının en anlamlı gününü yaşadığını belirterek, "Bu mutlu günümüzdü 08.08.2018 seçmemizin sebebi daha anlamlı ve ömür boyu unutmayacağımız bir tarih olmasıydı." diye konuştu.