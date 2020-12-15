Nijerya'da 300'den fazla öğrencinin kaçırıldığı saldırıyı Boko Haram üstlendi
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BBC

Nijerya'da 300'den fazla öğrencinin kaçırıldığı saldırıyı Boko Haram üstlendi

15.12.2020 18:32 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:36
Nijerya'da 300'den fazla öğrencinin kaçırıldığı saldırıyı Boko Haram üstlendi

Nijerya'da, ülkenin kuzeybatısındaki Katsina eyaletinde 300'den fazla çocuğun kaçırıldığı saldırıyı, radikal İslamcı Boko Haram örgütü üstlendi.

Nijerya'da, ülkenin kuzeybatısındaki Katsina eyaletinde 300'den fazla çocuğun kaçırıldığı saldırıyı, radikal İslamcı Boko Haram örgütü üstlendi.

Saldırıda bazı öğrenciler kaçmayı başarırken, 300'den fazla çocuktan haber alınamıyor.

Yetkililer daha önce saldırıdan "haydutları" sorumlu tutmuştu.

Boko Haram, son 10 yılda okullardan çocuk kaçırmasıyla biliniyor. Ancak örgüt, 2014'teki Chibok saldırısı da dahil bu eylemleri, ülkenin kuzeydoğusunda yapıyordu.

Öngütün lideri Abubakar Shekau yayımladığı ses mesajında "Katsina'da olanların sorumlusu biziz" derken, örgütün batı tipi eğitime karşı olduğunu vurguladı.

Bu yıl, Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen saldırılarda yüzlerce kişi ölmüş ve yetkililer suç örgütlerini suçlamıştı.

2009'dan bu yana, çoğunlukla Kuzeydoğu Nijerya'da faaliyet gösteren Boko Haram'ın saldırıları yüzünden şu ana dek onbinlerce kişi öldü, milyonlarca kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.





Kendisi de saldırının düzenlendiği Katsina eyaletinden olan Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, militanlara karşı güvenlik operasyonlarını yönetememekle eleştiriyor.

Bazıları da, çiftliğini ziyaret ederkenki bir videosu internette paylaşılan Buhari'yi kurbanlar ve yakınlarına empati göstermemekle suçluyor.





Saldırının düzenlendiği ortaokulun yakınında yaşayanlar BBC'ye yaptıkları açıklamada, geçen Cuma günü 23: 00'te saldırı olduğunu ve bir saatten fazla sürdüğünü söylemişti.

Okuldaki güvenlik personelinin, polis takviyesi gelmeden önce saldırganların bir kısmını püskürtmeyi başardığı belirtilmişti.

Saldırı sırasında yatılı okulda 800'den fazla öğrenci bulunuyordu ve 300'den fazlası hala kayıp.

BBC

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