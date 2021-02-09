Nihat Kahveci kimdir? Kaç yaşında,nereli? Mesleği nedir? Nihat Kahveci kulüp kariyeri nedir?

Forvet mevkinde görev yapmış Türk eski futbolcu olan Nihat Kahveci kimdir? Kaç yaşında,nereli? Mesleği nedir? Nihat Kahveci kulüp kariyeri nedir? İşte detaylar haberimizde...

NİHAT KAHVECİ KİMDİR?

Nihat Kahveci (d. 23 Kasım 1979, İstanbul) forvet mevkinde görev yapmış Türk eski futbolcudur.

KULÜP KARİYERİ

Beşiktaş JK

Nihat Kahveci futbola Esenlerspor'da lise yıllarında başladı. Lise boyunca bu takımın yıldızlar kategorisinde forma giyip liseyi bitirdikten sonra Beşiktaş tarama ekibinde bulunan Rauf Başer tarafından siyah-beyazlı kulübün alt yapısına alındı. Alt yapıda antrenör Hürser Tekinoktay tarafından yetiştirildi. 1996'da Beşiktaş A2 forması giymeye başladı. 27 maçta 11 gol kaydetti.

1997-1998 sezonunda Fuat Çapa'nın tavsiyesiyla gençleştirme operasyonu yapan teknik direktör John Toshack tarafından A takıma alındı. 9 Kasım 1997'de Bursaspor'a 2-1 yenildikleri maçta Yusuf Tokaç'ın yerine son 18 dakikada dahil olarak ilk resmi maçına çıktı. Beşiktaş'ta genel olarak sağ kanatta görev yaptı. İlk golünü 14 Şubat 1998'de Trabzonspor'a 3-1 yenildikleri maçta kaydetti. Sezon sonunda Türkiye Kupası'nı kazandılar. Final maçlarından birinde oynayan Nihat da ilk kupasını kazanmış oldu. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da 90 dakikanın sonlarında oyuna giren Nihat, uzatmalara giden maçta 112. dakikada attığı golle Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yenmesini sağlayıp kupayı müzeye taşıdı. Sezon içinde 16 PAF maçında da oynayan Kahveci 13 gol kaydetti.

1998-99 sezonunda 28 maçta görev yaptı. Son 4 maçında ise ilk 11'de şans buldu. 7 gol kaydeden Nihat, Kocaelispor'u 2-0 yendikleri maçta 2 golü de atarak dikkat çekti. Sezonun son 2 maçında da 3 gol kaydetti. 1999-2000 sezonunun özellikle ikinci yarısında ilk 11'in değişmez oyuncusu haline geldi. 2000-2001 sezonunun 31 maçında forma giyip 30'unda ilk 11'de oynadı. Sezon içinde Atatürk Kupası'nı kazansalar da Nihat maçın ilk 18'inde değildi.

2001-02 Nihat'ın Beşiktaş'taki ilk döneminin son sezonu oldu. Sadece ilk yarıda forma giyen Nihat, 13 lig maçının hepsinde 90 dakika forma giyip 6 gol kaydetmişti.

Nihat'in Avrupa maçı 1998-1999 sezonu Kupa Galipleri Kupası elemelerinde Valerenga ile İstanbul'da 3-3 berabere kalınan maç oldu. 1999-2000'de MK Hapoel Hayfa karşısındaki iki maçta da forma giymişti. 2000-2001'de 4 eleme maçında da forma giydi ve Lokomotiv Moskva'ya 2 maçta da birer gol kaydetti. Böylece Beşiktaş ile ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında yer aldı. Gruplarda 5 maçta 90 dakika forma giydi ve AC Milan, FC Barcelona ve Leeds United gibi güçlü takımlar karşısında forma giymiş oldu.

Real Sociedad de Fútbol SAD

2002 yılının Ocak ayında, eski teknik direktörü Toshack tarafından, İspanya La Liga takımı Real Sociedad'a 5 milyon € karşılığında transfer edildi. Takımda bir başka Türk Tayfun Korkut de yer almaktaydı. Nihat, 26 Ocak 2002'de Celta Vigo karşısında ilk maçına çıktı ve son 18 dakika oyunda yer aldı. Yaklaşık bir ay sonra ise ilk golünü Rayo Vallecano'ya karşı kaydetti. Genel olarak ilk sezon fazla kadroya girme imkânı bulamamasına rağmen sonraki senelerde forvet pozisyonunda forma giydi.

2002-03 sezonu Nihat'ın kariyerinin en etkili olduğu sezon oldu. Sezonun ilk maçında Athletic Bilbao'yu 4-2 yenerken, Nihat iki golle sezonu açtı. Darko Kovaçeviç ile iyi bir ikili oluşturan Nihat, gollerine sezon boyunca devam etti. Ligin ilk yarısını Real Madrid'in 5 puan önünde lider bitirdi. 24. hafta kaybettikleri liderliği 34. hafta geri almışlardı. 37. hafta Celta Vigo'ya 3-2 yenilerek liderliği kaybettiler. Nihat'ın maçta attığı 2 gol takımını kurtarmaya yeterli olmamıştı. Son hafta Real Madrid, Sociedad'ın 2 puan önündeydi. Sociedad, Nihat'ın da gol attığı maçta Atletico Madrid'i 3-0 yenerken, Real Madrid de maçını kazanınca sezonu ikinci olarak tamamladılar. Nihat, 38 maçın 35'inde oynayıp 23 gol kaydetti. Takımının en golcü ismi olan Nihat, 29 gol atan Roy Makaay'ın ardından, Ronaldo ile birlikte gol krallığında ikinci oldu. 2003 yılında Ballon d'Or ödülünde 3 oy alıp listeye girmeyi başardı.

2003-04 sezonunda Nihat, 32 maçta 14 golle oynadı. Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen futbolcu bütün maçlarda forma giydi. Juventus, Galatasaray ve Olimpiakos'lu grupta ikinci olarak bitiren Sociedad, sonraki turda Olympique Lyonnais'a elendi. 2004 yılında İspanya'da yılın futbolcusu seçildi. 2004-2005 sezonun ortasında ciddi bir sakatlık geçirerek sakatlanarak sezonu kapandı. Sakatlanana kadar son 3 sezonda Ronaldo ile birlikte La Liga'da en çok gol atan (50 üzeri) iki oyuncudan biri olma başarısını gösterdi. 2004-05 sezonunda 23 maçta 13 gol kaydetti. İlk 24 maçın 23'ünde oynadıktan sonra sakatlık geçirerek sezonu kapatmak zorunda kaldı. 2005-06 sezonu Sociedad'daki son sezonu oldu ve 32 maçta 7 gol kaydetti.

Villarreal CF

Sociedad'da geçirdiği 4,5 yıldan sonra, 2006'da sözleşmesi bitince Villareal'e bonservis ödenmeden transfer oldu. 2006-07 sezonuna kadroda yer almaya başlasa da yine bir sakatlık geçirip sadece 9 maç forma giyip, Kasım ayında sezonu kapadı. Villareal sezonu 5. olarak kapamıştı. 2007-08 sezonu Nihat'ın geri dönüşü anlamına geliyordu. 38 maçın 34'ünde forma giyen futbolcu 18 gol kaydetti. Böylece takımının en golcü ismi ve gol krallığında 4. oldu. Raúl González ve David Villa da 18 gol atmıştı ancak Nihat'ın attığı 18 golün hiçbiri penaltıdan değildi. Villareal sezon sonunda kariyerinin en iyi derecesini alarak La Liga ikincisi oldu. UEFA Kupası ile Avrupa'ya dönen Nihat, 6 maçta 3 gol kaydetti ancak Villareal, son 32'de o sezon şampiyon olacak FK Zenit'a uzatmalarda elendi.

2008-09 sezonuna ise yine sakatlıklarla uğraşarak başladı. Çoğu zaman oyuna yedekten dahil oldu ve sadece 19 maç oynadı. UEFA Şampiyonlar Ligi grup seviyesinde de sakatlığı yüzünden sadece Celtic maçında forma şansı bulabildi. Son 16'da Panathinaikos karşısındaki iki maçta da forma şansı buldu. Takımı çeyrek finalde Arsenal'e elendi. Nihat ikinci maçta son 27 dakika forma şansı bulabildi.

İkinci Beşiktaş dönemi

2009-10 sezonunda Villareal'den 4,5 milyon € bonservis bedeli ile başkan Yıldırım Demirören tarafından tekrar Beşiktaş'a getirildi ve 3 yıllık sözleşme imzaladı. 17 Ekim 2009'da Kasımpaşa karşısında uzun yıllar sonra Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Nihat, ilk sezonunda 23 maç oynadığı Beşiktaş'ta ağları ligde 3 kez havalandırıp, hayal kırıklığı yarattı. Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol attı. Bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Nihat, 4 kez de Avrupa maçına çıktı.

2010-11 sezonunun başında Víkingur Gøta ile yapılan 2 maçta toplam 3 gol atarak sezona iyi bir başlangıç yapmıştır. Ancak daha sonra bu performansın devamı gelemedi. Kasım ayına kadar forma giyen Nihat, yine bir sakatlık geçirip uzun süre sahalardan uzak kaldı. Vikingur maçları dışında attığı tek gol UEFA Kupası'nda FC Porto'ya uzaktan attığı gol oldu. Ligde toplamda 11 maçta forma giyen Nihat, Konyaspor ile 1-1 biten maç içinde Ricardo Quaresma ve daha sonra spor yazarı Turgay Demir ile tartışan Nihat, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı. 18 Mayıs 2011 tarihinde kulübün resmi sitesinde "Profesyonel futbolcularımızdan Nihat Kahveci ile aramızdaki mevcut sözleşme karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." yazılı açıklamasıyla sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir.

Kahveci 17 Ocak 2012'de profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Türkiye U-18 millî takım

1 kez Türkiye U-18 millî takım formasını giymiş ve ilk golünü atmıştır.

Türkiye U-21 millî takım

25 kez Türkiye U-21 formasını giymiş ve 1 Eylül 2000'de Moldava'ya karşı oynanan maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye A millî takım

Norveç ve Bosna Hersek ile yaptığımız kader maçlarında galibiyet gollerini atarak, Türk millî takımının EURO 2008 Finalleri'ne gitmesinde başrolü oynadı. 15 Haziran 2008 tarihinde Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynadığı grup maçında 2 dakika içerisinde 2 gol atmış ve UEFA tarafından maçın adamı seçilmiştir. Ayrıca Çek Cumhuriyeti 'ne attığı galibiyet golü de UEFA tarafından turnuvanın en iyi 10 golünden biri seçilmiştir.

2003 yılında Fransa'da düzenlenen FIFA FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrosunda da yer almasına rağmen sakatlığı sebebiyle hiçbir maçta görev almamıştır.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Temmuz 2012'de, futbolculuk kariyerinde bir dönem formasını giydiği Villarreal'in altyapı teknik direktörü olmuştur. 13 Kasım 2013 tarihiyle twitter hesabından görevinden istifa ettiğini açıklamıştır.