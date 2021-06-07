Nihal Koldaş kimdir? Nihal Koldaş kaç yaşında ve nereli? Nihal Koldaş biyografisi

Zeki Demirkubuz gibi önemli yönetmenin filmlerinden tanıdığımız usta oyuncu Nihal Koldaş'ın hayatı sık sık aranan başlıklar arasında yer alıyor. Peki Nihal Koldaş kimdir? Nihal Koldaş kaç yaşında ve nereli? Nihal Koldaş biyografisi

Bıçak Sırtı'nda canlandırdığı Gönül karakteriyle akıllara kazınan başarılı oyuncu Nihal Koldaş, Kağıt Ev diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

NİHAL KOLDAŞ KİMDİR?

Tam adı Nihal Geyran Koldaş olan usta oyuncu ve tiyatro yönetmeni 1 Ocak 1956 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. En bilinen rolleri, Masumiyet filmindeki Yusuf'undilsiz ablası ve Bıçak Sırtı dizisindeki konağın hizmetçisi Gönül'dür. Ayrıca, Masumiyet'in Zeki Demirkubuz'la birlikte iki yapımcısından biridir.

Koldaş yoğunlukla tiyatro çalışmaları yaptı. 1997 yılında, Bilsak Tiyatro Atölyesi bünyesinde Heiner Muller'in Hamlet Makinesi ve Shakespeare'in Hamlet oyunlarından yola çıkılarak yazılan Park Yapılmaz oyununu Ceysu Koçak'la birlikte tasarladı ve kurguladı.1999'da Bilsak Tiyatro Atölyesi'nin 11.Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivalinde de sahnelenen oyunu Kurbağa Öyküleri'nde rol aldı. 2003 yılında Tiyatro Diyez'de, başrolünü Hale Soygazi'nin oynadığı Özel Bir Gün adlı oyunu yönetti. 2004'te Aylin Deveci ve Gözde Saner'le birlikte Sevim Burak'ın Mut adlı öyküsünü tiyatroya uyarladı ve oyunu yönetti. 2005 yılında, Angels in America oyunuyla ünlü yazar Tony Kushner'ın, batılı bir kadının tarih boyunca sömürülen doğudan af dilemesini anlatan tek kişilik Evcimen/Kabil oyununda rol aldı.

2007 yılı Kasım ayında, yine Bilsak Tiyatro Atölyesi & Maya Sahnesi ürünü olan, çevirisini, proje tasarımını ve kurgusunu yaptığı ve rol aldığı Beckett Grimavi oyunuyla tiyatro seyircisiyle buluşmaya hazırlanmaktadır.Ayrıca, Star TV'de yayınlanan Kağıt Ev dizisinde rol almayı ve Bilsak Tiyatro Atölyesi & Maya Sahnesinde çalışmayı sürdürmektedir. 2012 yılında yönetmenliğini Umut Dağ'ın üstlendiği Kuma isimli filmde başrol oynamıştır.

Ödülleri:

2015 – 22. Uluslararası Altın Koza Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Ana Yurdu

2011 – 43. Siyad Türk Sineması Ödülleri – En I·yi Yardımcı Kadın Oyuncu – Çogˆunluk

Nihal Koldaş'ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2018 – Damdaki Kemancı – Zorlu PSM Sahnesi

2017 – Kabil'de Bir Ev Kadını – Talimhane Tiyatrosu

2016 – Baba ve Piç – Talimhane Tiyatrosu

2013 – 2014 – Tık…Tıkıdı…Tıkılap – Altıdan Sonra Tiyatro

2012 – Evaristo – Altıdan Sonra Tiyatro

2011 – Beraber ve Solo S¸arkılar – Tiyatrotem

2008 – Zaman As¸ımı 1 – Diller de Günahkar – Bilsak Tiyatro Atölyesi

2008 – Albay Kus¸ – Tiyatroadam

2006 – Ay, As¸k, Ölüm (Lorca) – Tiyatro Oyunevi

2006 – Beckett Gri Mavi – Bilsak Tiyatro Atölyesi

2005 – Evcimen/Kabil – Bilsak Tiyatro Atölyesi

2004 – Mut : Sevim Burak – Bilsak Tiyatro Atölyesi

2003 – Özel Bir Gün – Tiyatro Diyez

1999 – Kurbagˆa Öyküleri – Bilsak Tiyatro Atölyesi

1997 – Park Yapılmaz – Bilsak Tiyatro Atölyesi

1992 – Gitmeden Önce – Bilsak Tiyatro Atölyesi

1989 – I·s¸te Bas¸, I·s¸te Gövde, I·s¸te Kanatlar – Bilsak Tiyatro Atölyesi

Nihal Koldaş'ın rol aldığı diziler ve filmler:

Yapımcı:

1998 – Üçüncü Sayfa (Sinema Filmi)

1997 – Masumiyet (Sinema Filmi)

Oyuncu:

2020 – Zemheri (Safiye) (TV Dizisi)

2018 – Ağlama Anne (TV Dizisi)

2018 – Tuzdan Kaide (Sinema Filmi)

2016 – I·çerde (Füsun Yılmaz) (TV Dizisi)

2015 – Perdesiz Sahneler (Sinema Filmi)

2015 – Mustang (Anneanne) (Sinema Filmi)

2015 – Bir Deniz Hikayesi (Sıdıka) (TV Dizisi)

2015 – Ana Yurdu (Halise) (Sinema Filmi)

2014 – Toz Ruhu (Suzan) (Sinema Filmi)

2013 – A.S¸.K. (Sırma) (TV Dizisi)

2012 – Kuma (Fatma) (Sinema Filmi)

2010 – Çogˆunluk (Nazan) (Sinema Filmi)

2010 – Kavs¸ak (Sinema Filmi)

2009 – Kıskanmak (Nuriye) (Sinema Filmi)

2009 – Güldünya (Safiye Güçlü) (TV Dizisi)

2009 – Adalet Oyunu (I·lker'in Annesi Gülcan) (Sinema Filmi)

2007 – Bıçak Sırtı (Gönül Hanım) (TV Dizisi)

1997 – Masumiyet (Yusuf'un Ablası) (Sinema Filmi)

1989 – Cahide (TV Dizisi)