Nihal Candan'ın estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan 26 yaşındaki Nihal Candan, bu kez eski haliyle gündem oldu.

Candan'ın estetiksiz fotoğraflarını görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

İTİRAF GELDİ

Candan, geçtiğimiz aylarda estetik itirafında bulunmuştu: "Çok estetik yaptırdığımı düşünüyorlar. Göğüslerim kilo alıp vermekten deforme oldular. Yer çekimi diye bir şey var, maalesef göğüslerim estetik. Bir de badem göz ameliyatı oldum. Onun dışında hiçbir şey yok. Dudaklarım orijinal her sabah fırçalıyorum dudağımı..."

İŞTE NİHAL CANDAN'IN MÜTHİŞ DEĞİŞİMİ...