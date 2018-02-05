Niğde Ak Partiden Vefa Yemeği

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Grand Otel'de düzenlenen AK Parti'nin vefa yemeğine katıldı.

Vefa yemeğine; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı eski Bakan Cevdet Yılmaz, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Kılıç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Özdemir ve AK Partili üyeler katıldı.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Rifat Özkan, "Davayı kendisine şiar edinmiş kadroların işidir vefa. Seçimlerde bakıyoruz. Birçok seçime birlikte girdik. Kapı kapı dolaşan gençlik kollarından hanım komisyonlarımıza ana kademeden mahalle temsilcilerimize herkes eğer milletvekili seçimiyse milletvekili adayımız gibi gayretle heyecanla koşturuyor. Eğer belediye başkanlığı seçimiyse sanki belediye başkanlığına o adaymış gibi heyecanla koşturuyor. Dava bu, işte bu davanın kurucusu önde yürüyen başkomutanımız da gece gündüz böyle koşturduğu için şöyle bir gevşekliğe, rehavete kapılacak olsak O'na bakmamız yetiyor. İş o dünya liderimiz bize öyle hedefler gösteriyor ki 2023 hedefi, 2053 hedefi, 2071 hedefi bugün Gençlik Kollarımızın kongresinde de ifade ettim. Toplumları yöneten gerçek liderler, gerçek komutanlar toplumların refah seviyesini yükselttiği gibi milletlerinin önüne hedefte koyarlar. Alpaslan da böyle hedef koymuştu, Fatih Sultan Mehmet Han da böyle hedefler koymuştu, Recep Tayyip Erdoğan liderimiz de böyle hedef koyuyor o hedefe hep beraber koşmak başlı başına mübarek bir çalışma. Bu çalışmayı hep beraber 2018'de de yapacağız. Şimdiden davamız mübarek olsun. Gazamız mübarek olsun. Allah mübarek eylesin" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise konuşmasında, "AK Parti, yolu da kaderi de ülkemizle ve milletimizle bütünleşmiş bir partidir. Türkiye'nin demokrasisi, ekonomisi, kalkınması, güvenliği için gayret eden, ter döken fedakarlık yapan herkese buradan teşekkür ediyorum. Her birinizin çok büyük emeği var. Ak Parti'de eski yöneticiler, eski teşkilat diye bir şey yok. Nöbet değişimi var. Dün başka yerde, bugün başka bir yerde göreve hazır olan kişileriz bizler. Çünkü amacımız hizmet ve ülkenin geleceği. Bu gün bu muhteşem kalabalık işte bunun göstergesi. Birlik ve beraberliği sağladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Birlik beraberlik mesajlarının verildiği vefa yemeğinde AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar görev almış il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları başkanları ve gençlik kolları başkanlarına plaket verildi. - NİĞDE