New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

26.11.2020 00:43 | Son Güncelleme: 26.11.2020 00:46
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,58 azalarak 29.872,47 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalarak 3.629,65 puana indi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,47 kazançla 12.94,4 puana yükseldi.

Analistler, ABD piyasalarında Şükran Günü nedeniyle tatile girmeden önce bugün hacimlerin normalden az olduğunu, haftalık işsizlik maaş başvurularının beklenenden fazla olmasının yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattığını kaydetti.

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Analistler, ABD'de siyasi istikrar konusunda belirli bir netliğin ortaya çıkmasının ve Kovid-19 aşısına yönelik olumlu haberlerinin piyasalarının yükselişini desteklediğini de belirtti.

Bu arada, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede dayanıklı mal siparişleri ekimde beklentileri aşarak yüzde 1,3 artış gösterdi.

Bugün ABD'de açıklanan diğer önemli veriyse haftalık işsizlik maaşı başvuruları oldu. Geçen hafta başvurular, genişleyen Kovid-19 tedbirlerinin etkisiyle 30 bin kişi artarak 778 bine yükseldi. Bir önceki hafta 742 bin olarak açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 748 bin olarak revize edildi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed), bankanın Federal Açık Piyasa Komitesinin 4-5 Kasım'da düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Fed'in son toplantısına ait tutanaklarda, finansal şartların çok az değiştiği ve Kovid-19 salgınının orta vadede ekonomi üzerinde kayda değer risk taşıdığının altı çizildi.

Toplantıda, Fed'in varlık alım programı masaya yatırılarak, bankanın uygun olduğunda söz konusu alımların hızını artırarak ekonomiye daha fazla destek sağlayabileceği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, varlık alımlarının finansal piyasalarda ortaya çıkabilecek risklere karşı sigorta sağladığı görüşü benimsendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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