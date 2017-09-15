Nevşehir Uğur Okulları Nevşehir'de Açıldı

Uğur Okulları Nevşehir'de açıldı



NEVŞEHİR,(DHA)- Nevşehir'de yeni eğitim öğretim yılında hizmet verecek Uğur Okulları Nevşehir Kampüsü dün düzenlenen törenle açıldı. Uğur Okulları Nevşehir Kampüsü Kurucusu Ahmet Gümüştekin açılışta yaptığı konuşmada mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunup Nevşehir'de marka olacaklarını söyledi.



Uğur Okulları, Nevşehir'deki eğitim yatırımı ve yaklaşımları hakkında bilgi vermek için açılış töreni düzenledi. Lansmana Nevşehir Vali Vekili Ahmet Soley,Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen,Milli Eğitim Müdürü Murat Demir,Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, Nevşehir Kampüsü Kurucusu Ahmet Gümüştekin,Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, daire müdürleri STK temsilcileri,veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış öncesi DHA'ya açıklama yapan Okul Öncesi ve İlkokuldan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, Uğur Okullarının eğitimdeki başarısını dile getirdi. BahçeşehirUğur Eğitim Kurumları çatısı altında bulunan yarım asırlık başarı geleneğini Nevşehir'de de devam ettireceğine değinen Çiçek, "Şuanda dünyanın gündeminde olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat değişikliğinde gündemine aldığı STEM ve kodlama eğitimlerini Uğur Okulları olarak yıllardır uygulamaktayız. STEM'de Türkiye'nin öncülüğünü yapan eğitim kurumlarından bir tanesiyiz. Okul öncesi ve ilkokul düzeyinde uyguladığımız erken STEM yaklaşımı da Türkiye'de ilk defa Uğur Okullarında hayata geçirildi. Aynı zamanda yoğunlaştırılmış İngilizce dil programını Uğur Okulları olarak biz de tüm okullarımızda uyguluyoruz" dedi.



"MÜKEMMEL EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETİ SUNACAĞIZ"



Uğur Okulları Nevşehir Kampüsü Kurucusu Ahmet Gümüştekin ise eğitimin memleket meselesi olduğunu aktardı. Türkiye genelinde açılacak 28 yeni yatırımdan bir tanesinin Nevşehir Kampüsü olduğunu dile getiren Gümüştekin, Nevşehir'de eğitim alanında öncü adımlar atmaya hazırlandıklarını kaydetti. Nevşehir'e açtığımız okulda Nevşehir halkına hizmet edeceğini ve güzel başarılı öğrenciler yetiştireceklerini vurgulayan Gümüştekin, "Öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacağız. Nevşehir'e okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde hizmeti veren, 24 bin metrekarelik kampüste, 4 bin 200 metrekarelik kapalı alanı ve 22 dersliğiyle, kütüphane, kapalı ve açık basketbol salonu, futbol sahası, tenis kortu, amfi tiyatro, mini golf sahası, STEM laboratuarları gibi imkanlara sahip olan çok güzel bir kampüs kazandırıyoruz. Velilerin Uğur'a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim verecek olan öğretmenlerle çalışacağız. Güçlü bir kadro kurduk" diye konuştu.



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(Tür: Yurt)