Nevşehir Kızılay Şubesi, sel bölgesine Nevşehir Valiliğinin koordinesinde 820 adet giyim malzemesi gönderdi

Yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Kızılay Şubesi, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sellerden büyük hasar gören Kastamonu, Sinop ve Bartın'a Nevşehir Valiliğinin koordinesinde 820 adet giyim malzemesi göndererek afetzede vatandaşların yarasına merhem oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Kızılay Şubesi, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sellerden büyük hasar gören Kastamonu, Sinop ve Bartın'a Nevşehir Valiliğinin koordinesinde 820 adet giyim malzemesi göndererek afetzede vatandaşların yarasına merhem oldu.

2019 yılında 2 bin m²'lik Kızılay Nevşehir hizmet binasında faaliyete geçen ihtiyaç sahibi ailelerin ücretsiz bir şekilde kıyafet ihtiyaçlarını karşılayabildiği 'Nevşehir Kızılay Butik' mağazasından her biri özenle seçilmiş, sıfır kıyafetler paketlenerek yardım toplanma alanına teslim edildi.

Geçtiğimiz günlerde yangın bölgelerine de 25 gönüllüsü ve yardım malzemelerini ulaştırıp, Antalya Manavgat'ta süren yangınlarda aktif görev alan Nevşehir Kızılay Şubesi şimdi de Kastamonu, Bartın ve Sinop bölgesinde yaşanan sel felaketi için Nevşehir Valiliği koordinesinde yaklaşık değeri 60 bin TL olan 820 parça kıyafeti bölgede yaşayan afetzedelere gönderiyor. Son 2 yılda afet ekipleriyle bir çok bölgede aktif çalışmalara katılan Nevşehir Kızılay Şubesi, gerek Nevşehir'de gerek ülkemizde başarılarıyla isminden söz ettirmeye devam ediyor. Güçlü gönüllü kadrosuyla Nevşehir'in ve ülkemizin tüm sıkıntılarına şube olarak destek oluyor. Yine aynı şekilde yardım kampanyasında toplanan malzemelerin tasniflerini de Genç Kızılay Nevşehir gönüllüleri yapacak.

Süreçle alakalı açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek; "Şehrimizde nerede ihtiyaç varsa olduğumuz gibi Ülkemizde de aynı şekilde insan ızdırabının olduğu her yere tüm imkanlarımızla destek oluyoruz. Ülkemiz afetler bakımından zor bir dönemden geçmekte ve bu günleri de birliktelik ruhumuzla hep beraber atlatacağız. Geçtiğimiz günlerde 25 gönüllümüzü ve yardım malzemelerimizi Manavgat yangın bölgesine göndermiş, süreç boyunca aktif görev almıştık. Şimdi de Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi bölgesine butik mağazamızdan 820 parça sıfır kıyafet gönderiyoruz. Tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. " dedi. Bülten

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Kaynak: Habermetre