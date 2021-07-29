Nevşehir'de Covid-19 vakalarının yüzde 87'sini aşısızlar oluşturuyor

Nevşehir'de Covid-19 vakalarının yüzde 87'sini aşısızlar oluşturuyor Yoğun bakımda yatanların yüzde 95'i aşı vurulmayanlar Nevşehir'de yüzde 64 oranında aşılama yapıldı Nevşehir'de son haftalarda artan korona virüs vakalarının artış göstermesinin en büyük nedenini aşı olmayan...

Nevşehir'de Covid-19 vakalarının yüzde 87'sini aşısızlar oluşturuyor

Yoğun bakımda yatanların yüzde 95'i aşı vurulmayanlar

Nevşehir'de yüzde 64 oranında aşılama yapıldı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de son haftalarda artan korona virüs vakalarının artış göstermesinin en büyük nedenini aşı olmayan kişilerden kaynaklandığı açıklandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ederken aşı olmayan vatandaşların ise korona virüs vakalarının artışına neden olduğu öğrenildi. Nevşehir Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay, Nevşehir'de hastanede tedavi olanların yüzde 85'nin aşı olmadığını, yoğun bakımda tedavileri devam eden yüzde 95'nin ise aşı olmayan kişilerden oluştuğunu belirtti. Ünlübay, "Nevşehir'de korona virüs vaka sayılarının artışında iki sebep var. Bunlardan birincisi ve en önemlisi halen aşılayamadığımız, aşı olmayan bilimsel altyapısı olmayan dedikodulara inananların halen aşı olmamasıdır. Şuanda Nevşehir'de yüzde 64 civarında aşılama oranımız var. Yüzde 36 oranında halen aşılayamadığımız bir kesim var. Bu artışların birinci sebeplerinden biri aşılayamadığımız kesim oluşturuyor. İkincisi de tabi ki normalleşme süreci ile birlikte tedbirlerde biraz gevşeme olduğunu düşünüyoruz. Hem sosyal mesafe hem maske kullanımı hem de hijyen konusunda biraz gevşemeler olduğu için vakalarda ufak da olsa artışımız oluyor. Ama burada en önemli unsur Bakanımızın da dediği gibi aşı. Biz buna kendi ilimiz olarak bakarsak şuan hastanede yatan hastalarımızın yüzde 85'i aşı olmamış veya aşı periyodunu tamamlamamış kişilerden oluşuyor. Yoğun bakımda yatanlarımızın da yüzde 95'i yine aşı olmamış ve aşı periyodunu oluşturmamış hastalardan oluşmaktadır" dedi.

"Ünlübay, "Rica ediyorum aşınızı olun"

Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay özellikle 17 yaş ile 40 yaş arası gençlere çağrıda bulunarak "Rica ediyorum aşınızı yaptırın" dedi. Ünlübay, Özellikle genç kesimden şuan 17 yaşından başlamak üzere 40 yaşına kadar olan kesim olan yani aşı tanımlanmış kişilerin aşılarını olmasını rica ediyorum. Bu toplumsal bir gereklilik. Bu toplumsal bir salgın. O yüzden herkesin bu kurallara riayet etmesini istiyoruz. Çünkü dediğim gibi reelde bir gerçek var. Aşı olmazsanız hastalığı gerçekten ağır yaşayabiliyor, hastanelik olabilir veya yoğun bakımlık olabiliyorsunuz. O yüzden aşı olmak mutlaka gerekli. Kovid-19 bile olsanız daha hafif geçiriyor, yan etkilerini daha az hissediyorsunuz. O yüzden aşı çok önemli. Bir de dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan birisi ilk doz aşı sonrası hem de aşımızı tamamladıktan sonra genel tedbir kurallarımıza mutlaka uymak zorundayız. Maskeye dikkat edeceğiz, mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edeceğiz" diye konuştu.

"İl genelinde yüzde 87 vakamız aşısız olanlardan oluşuyor"

Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay, il genelinde korona virüs vakalarının yüzde 87'sinin aşısız insanlardan olduğunu söyledi. Ünlübay, "İl genelinde baktığımız zaman ise aşısız yüzde 87 vakamız aşısız olanlardan oluşuyor. Aşının önemi burada ortaya çıkıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin