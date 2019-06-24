Nevşehir'de 140 bin dekar tarım arazisi zarar gördü

Nevşehir'de son 15 gündür yağan sağanak yağışların ardından İl genelinde 140 bin dekar tarım arazisi zarar gördü.

Nevşehir'de son 15 gündür yağan sağanak yağışlar sele neden olurken yaşanan sel felaketi sonrasında ise başta il merkezi olmak üzere ilçe ve köylerde 140 bin dekar tarım arazisi zarar gördü. Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz yaptığı açıklamada 15 günde yağan sağanak yağışlar ve dolu sonrasında il genelinde yüzde 45 oranında tarım arazilerinin zarar gördüğünü söyledi. Yılmaz, "Öncelikle zarar ziyana uğrayan çiftçi kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz. İnşallah en az zarar ile bu olayı atlatırız. 2 hafta boyunca çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaları bakanlığımız ile paylaştık. Devletimizin yapabileceği bir şey varsa onlarla ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. Son 15 gün içerisinde yağan aşırı yağış ve doluyla birlikte yaklaşık 140 bin dekar tarım alanımız zarar görmüş durumdadır. Arkadaşlarımız halen çalışmalarına devam etmektedir. Biz bu hafta çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Ufak tefek hayvanlarımızda da zarar oldu ama daha çok zarar tarım arazilerimizde oldu. Yaklaşık ortalama yüzde 45 oranında zararımız var. Bu yüzde 30 ile yüzde 90 arasında tarla arasında değişmektedir. İlimiz merkez başta olmak üzere Avanos, Acıgöl, Kozaklı, Gülşehir, Hacıbektaş, Derinkuyu, Ürgüp ilçelerimizde bu zararların olduğunu biliyoruz. İlçe Müdürlüklerinde arkadaşlarımız da aynı çalışmayı yapıyorlar. Gün ve gün bu rakamları bizlere aktarmaktadırlar. 15 gündür devam eden yağışların bitimiyle beraber bugünden itibaren böyle bir zarar riskinin oluşmayacağını düşünüyoruz. Temennimiz de bu yönde. İnşallah zararın daha da büyümeden hasadın da yaklaşmasıyla birlikte çiftçilerimize verimli bir hasat dönemi diliyoruz" dedi.

"TARSİM Sigortası zararları ödeyecek"

Nevşehir'de tarım arazilerini TARSİM sigortası yaptıran çiftçilerin zararlarının ödeneceği müjdesini veren Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz, "Kıymetli çiftçilerimize şu bilgiyi aktarmak istiyorum. Saha çalışmalarında, toplantılarda zaman zaman kendileri ile paylaştık. Dolu ve sel felaketleri TARSİM sigorta kapsamına girmektedir. Bu sigorta primlerinin yüzde 50'ni zaten devletimiz karşılamaktadır. Yani maliyetlerini daha da aşağıya çekmiş olan devletimizin bu imkanlarından yararlanmaya davet ediyorum. Eğer sigortasını yaptırmış olan çiftçilerimiz var ise onlar adına ben müjdeyi vereyim. Sigorta bu zararların belli oranlarını karşılayacaktır. Diğer yaptırmayan çiftçilerimiz de gelecek yıldan itibaren bu sigortayı yaptırmaya davet ediyorum. Az bir sigorta primi ile çok büyük zararların önüne geçebiliriz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA