Netflix yeni oyun hizmeti için Sony ile işbirliği yapabilir!
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Netflix yeni oyun hizmeti için Sony ile işbirliği yapabilir!

Netflix yeni oyun hizmeti için Sony ile işbirliği yapabilir!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Popüler video akış hizmeti Netflix, önümüzdeki 12 ay içinde bir video yayın hizmeti sunacağını duyurdu. Netflix ve Sony, PlayStation oyunları için işbirliği yapabilir. The Tape Drive'ın Genel Yayın Yönetmeni Steve Moser konu hakkındaki sızıntıları Twitter hesabından paylaştı!

Film ve dizi yayın dünyasının zirvesinde yer alan video akış hizmeti Netflix, oyun yayın hizmetini hayat geçirmeye hazırlanıyor. Netflix, önümüzdeki 12 ay içinde bir video yayın hizmeti sunacak gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler platformlarından olan Netflix'in video yayın hizmeti hayata geçerse, hiç şüphesiz Xbox Game Pass, PlayStation Nox, Epic Games Store ve Stadia'ya doğrudan rakip olacaktır. Ayrıca son çıkan iddialara göre, Netflix en sevilen PlayStation oyunlarını almak için Sony ile işbirliği yapabilir.

Netflix yeni oyun hizmeti için Sony ile işbirliği yapabilir!

The Tape Drive'ın Genel Yayın Yönetmeni Steve Moser, resmi Twitter hesabı üzerinden Netflix'in Sony ile birlikte yaptığı çalışmaları gösteren dört görüntü paylaştı.

Netflix yeni oyun hizmeti için Sony ile işbirliği yapabilir!

Moser tarafından atılan tweet'lere göre Netflix oyun bölümünün "Shark" olarak isimlendirildiği ve köpekbalığı yüzgeci gibi görünen bir logoya sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Sızıntıların geri kalanı, Ghost of Tsushima kağanı oraya çıkarırken, iki PS5 DualSense denetleyicisinin özel bir görüntüsünü ortaya koyuyor.

Netflix yeni oyun hizmeti için Sony ile işbirliği yapabilir!

Netflix yeni hizmetine PlayStation oyunlarının dahil olması, kullanıcıların PS Plus veya Now üyeliklerini iptal etmesine neden olabilir. Sony'nin bu durum karşısında nasıl bir önlem alacağı merak konusu.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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