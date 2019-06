Netflix Türkiye'de Temmuz Ayında Yayınlanacak Dizi ve Filmlerin Tam Listesi

Yaz aylarının gelmesi ve okulların kapanmasıyla birlikte çoğu genç ya tatile gitmiş ya da tatile gitmek için gün saymaya başlamış durumda. Yaz tatili sırasında boş geçen günleri nasıl değerlendirdiğiniz de önemli bir konu. Bunu yapmanın birçok yolu bulunsa da çoğu kişi aynı seçeneği tercih ediyor; dizi ya da film izlemek.

En popüler video yayın hizmetlerinin başında gelen Netflix, yeni yapımlarının tam listesini paylaştı. Temmuz ayında çıkacak yapımların tam listesini sizler için derledik. Ayrıca bir oturuşta izlemek isteyeceğiniz birbirinden keyifli Netflix dizilerinin bulunduğu Tek Oturuşta Biten Gelmiş Geçmiş En İyi Netflix Dizileri listemizi incelemenizi de tavsiye ederiz.

Not: Netflix'in de belirttiği üzere tarihler ve içerikler değişiklik gösterebilir. İçerikte bulunan ve yeni fragmanları bulunmayan yapımların daha eski fragmanları kullanılmıştır.

NETFLIX ORİJİNAL DİZİLERİ

Stranger Things 3 (4/7/2019)

Kuduz fareler ve Sovyet casuslardan Yeni Kola ve yepyeni bir AVM'ye kadar Hawkins'te 1985 yazı yaşanıyor ve büyük değişiklikler kapıda.

La casa de papel: 3. Bölüm (19/7/2019)

Profesör ve ekibi, Rio'yu kurtarmak için yeniden bir araya geliyor. Cesur ve tehlikeli bir planla bu kez İspanya Merkez Bankası'nı hedef alan ekip, asla yılmayacak.

Comedians in Cars Getting Coffee: New 2019: Freshly Brewed (19/7/2019)

Jerry Seinfeld'ın gezici talk show'unda kahve, kahkaha ve klasik arabaların birleşimi, komedinin en zeki isimleriyle kafein yüklü maceralara dönüşüyor.

Workin' Moms: 2. Sezon (25/7/2019)

Çocuklar, yaşlanma, iş-hayat dengesi ve zorlu ilişki sorunlarıyla uğraşan Kate, Frankie, Anne ve şimdi de Ian çocuklarıyla birlikte büyüyüp serpilir.

Queer Eye: 4. Sezon (19/7/2019)

Muhteşem Beşli, Kansas City'ye geri dönüyor. İlham verici baştan yaratmalara ve duygusal anlara şahit olmak için Antoni, Bobby, Jonathan, Karamo ve Tan'e katılın.

The Last Czars (3/7/2019)

20. yüzyılın başlarında sosyal ayaklanma Rusya'yı sardığında, Çar II. Nikolay'ın değişime direnmesi bir devrim başlatır ve bir hanedanı sona erdirir.

Yummy Mummies: 2. Sezon (3/7/2019)

Çekici anneler, anneliğe alışırken cinsel hayatlarına heyecan katarken ve yeniden hamile kalmayı isteyip istemediklerini sorgularken aralarına yeni bir üye katılır.

You Me Her: 4. Sezon (12/7/2019)

Bağlılık töreniyle evlenen Emma, Jack ve Izzy, ebeveyn olmaya hazırlanırken banliyöde yaşama fikrini değerlendirir.

Extreme Engagement (12/7/2019)

Nişanlı bir çift, bir yıllık bir süre boyunca sekiz farklı kültürün evlilik geleneklerini keşfedecekleri bir yolculuğa çıkıp bağlılıklarını test ediyor.

Blown Away (12/7/2019)

Cam üfleme sanatıyla heykel yapımında usta olan on sanatçı, 60 bin dolarlık ödülü almak ve şampiyon olmak için kıyasıya bir rekabet içinde.

Typewriter (19/7/2019)

Bir aile, Goa'nın bir banliyösünde yer alan ve perili olduğuna inanılan bir eve taşınır. Ardından genç arkadaşlardan oluşan bir grup, evi araştırma cesaretini gösterir.

Another Life (25/7/2019)

Dünya dışı bir nesnenin kökenini araştırmak üzere yüksek riskli bir göreve giden Astronot Niko Breckenridge ve genç mürettebatı, akıl almaz tehlikelerle karşılaşır.

My First First Love: 2. Sezon (26/7/2019)

Tae-o ve arkadaşları, dostluğun ve aşkın iniş çıkışlarıyla uğraşırken birbirleriyle olan ilişkilerinde yeni zorluklarla karşı karşıya kalır.

Sugar Rush: 2. Sezon (26/7/2019)

Hızlı tempolu yarışmada, pastacılar hem lezzet hem görünüm olarak en muhteşem tatlıları hazırlamak için zamana karşı yarışıyor.

NETFLIX FİLMLERİ

The Red Sea Diving Resort (31/7/2019)

Etiyopyalı mültecileri İsrail'e gizlice götürmek üzere cesur bir Mossad ajanının (Chris Evans) önderliğinde tehlikeli bir görev üstlenen ekip, gerçek turistler için paravan bir otel açar.

Kidnapping Stella (12/7/2019)

Fidye için kaçırılarak bağlanmış ve ağzı tıkanmış hâlde alıkonulan bir kadın, kendini kaçıran maskeli kişilerin yaptığı detaylı planı bozmak için sahip olduğu sınırlı güçleri kullanır.

Cities of Last Things (11/7/2019)

Tersine kronolojiyle gelişen distopik hikâyede, karmaşık geçmişi olan bir adam onlarca yıl önce kendisine yanlış yapan kişilerden intikam alıyor.

Point Blank (12/7/2019)

Acil servis hemşiresi bir adam, hamile karısını kurtarmak için yaralı bir cinayet zanlısıyla iş birliği yaparak zamana, rakip suçlulara ve hain polislere karşı mücadele verir.

4 latas (12/7/2019)

Eski bir Renault ile Sahra Çölü'nü geçen iki arkadaş, 30 yıl önce aynı yolculuğu yaptıkları bir arkadaşlarıyla buluşmak üzere Mali'ye gider.

Secret Obsession (18/7/2019)

Bir kadın, korkunç bir saldırının ardından kısmi hafıza kaybıyla uyanır. Hafızasını geri kazanma mücadelesi verirken en yakınındakilere gerçekten güvenebilecek midir?

Boi (26/7/2019)

Genç bir Katalan şoför, iki Çinli iş adamını Barselona'da dolaştırırken kendisini yanılsamalarla dolu bir maceranın içinde bulur.

Girls With Balls (26/7/2019)

Bir kadın voleybol takımının üyeleri, ormanda mahsur kalıp sapkın avcılar tarafından avlanmaya başlayınca kendilerini hayatlarının en tehlikeli oyununda bulurlar.

NETFLIX ORİJİNAL KOMEDİLERİ

Katherine Ryan: Glitter Room (1/7/2019)

Katherine Ryan, Los Angeles'ta çekilen bu sivri stand up gösterisinde erkekler, kek satışları, kraliyet ailesi, DNA testleri ve daha fazlası hakkında konuşuyor.

Frankenstein's Monster's Monster, Frankenstein (16/7/2019)

Ünlü bir eserin berbat televizyon uyarlamasında rol alan aktör babasına ilişkin kayıtları bulan David Harbour, aile sırlarını araştırmaya başlar.

Whitney Cummings: Can I Touch It? (30/7/2019)

Whitney Cummings, "Dokunabilir miyim?" sorusunu hem fiziksel temas hem de hassas konulara değinme açısından ele alıyor.

NETFLIX ORİJİNAL BELGESELLERİ

Parchís: El documental (10/7/2019)

1980'lerin İspanyol çocuk müzik grubu Parchís'e, eski grup üyeleri ve gruba yakın kişilerle yapılan röportajlar, konser görüntüleri ve başka kaynaklar aracılığıyla detaylı bir bakış.

Taco Chronicles (12/7/2019)

Taco'nun tarihçesine, Meksika'daki önemine, küresel cazibesine ve pastor, carnitas, canasta, asada, barbacoa ve guisados çeşitlerine saygı duruşu niteliğinde bir yapım.

Last Chance U: INDY: 2. Kısım (19/7/2019)

Çığır açan belgesel dizinin ikinci sezonu, yine koç Jason Brown ve Kansas'taki Independence Yüksekokulunun futbol programını konu alıyor.

The Great Hack (24/7/2019)

Bu belgesel, psikolojik ve politik manipülasyon yoluyla dünya genelindeki seçimlere müdahale eden Cambridge Analytica şirketini mercek altına alıyor.

NETFLIX AİLE VE ÇOCUK

Free Rein: 3. Sezon (6/7/2019)

'İngiltere Küçükler Takımı'na seçilecek tek bir üye için yapılan seçmeler yüzünden yazın Bright Fields'da rekabet kızışırken arkadaşlar birbirine düşer.

Family Reunion (10/7/2019)

Seattle'dan Amerika'nın güneyindeki muhafazakâr bir kasabaya taşınan McKellan ailesi, buradaki yavaş tempolu, geleneksel yaşama alışmaya çalışır.

3Below: Tales of Arcadia: 2. Kısım (12/7/2019)

Arcadia'da hâlâ mahsur olan soylu uzaylı kardeşler Aja ve Krel, eve dönmenin yolunu aramaya devam ederken General Morando, Dünya'yı istila etmek için bir plan yapar.

True Tunes: Songs (12/7/2019)

Kısa, neşeli müzik videolarından oluşan bu eğlenceli seri, klasik çocuk şarkılarına modern bir yorum getiriyor. True ve arkadaşlarıyla birlikte şarkı söyleyin!

Pinky Malinky: 3. Kısım (17/7/2019)

İnsanların dünyasında yaşayan sosis çocuk Pinky Malinky, en iyi arkadaşları Babs ve JJ ile birlikte küçük şeylerin tadını çıkarmayı öğreniyor.

The Epic Tales of Captain Underpants: 3. Sezon (19/7/2019)

Şakacı dördüncü sınıf öğrencileri George ve Harold, yaz kampının umdukları kadar eğlenceli olmadığını görünce şoke olur… tra-la-LAAA!

The Worst Witch: 3. Sezon (26/7/2019)

Özgüveni artan Mildred, Cackle Akademi'ye dönerken annesi de okulun ilk cadı olmayan öğretmeni olarak işe başlar.

NETFLIX ANİME

SAINT SEIYA: Knights of the Zodiac (19/7/2019)

Seiya ve Zodyak Şövalyeleri, yeniden doğan Yunan Tanrıçası Athena'yı insanlığı yok etmeyi amaçlayan uğursuz güçlere karşı verdiği savaşta korumaya ant içer.

Kengan Ashura: l. Kısım (31/7/2019)

Yasa dışı gladyatörlük yapan Tokita Ohma, muazzam iş anlaşmaları için bu acımasız müsabakalarda bahse tutuşan büyük şirket patronu Nogi Hideki adına dövüşmektedir.

Temmuz ayında Netflix'te bulunacak yapımları aktardığımız yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu ve bunun gibi içeriklerden anında haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın.