Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrıldı mı? Yasak Elma 'Şahika Ekinci' öldü mü? Yasak Elma Şahika diziden neden çıkıyor?

Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrıldı mı? Yasak Elma'da yeni sezonla başlayan ayrılık rüzgarları seyirciyi merakta bırakıyor. Reytinglerde üst sıralarda yer alan dizide sürpriz ayrılık yaşandı. Yasak Elma izleyicileri Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu, ayrıldı mı? Yasak Elma Şahika diziden neden çıkıyor?

Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrıldı mı? Yasak Elma dizisi her Pazartesi FOX ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Peki, Yasak Elma Şahika diziden ayrılıyor mu? Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Nesrin Cavadzade neden Yasak Elma'dan ayrılıyor?

NESRİN CAVADZADE YASAK ELMA'DAN AYRILIYOR MU?

Yeni sezona iddialı başlayan Yasak Elma dizisinden ayrılıklar yaşanmaya başlandı. İlk olarak Talat Bulut, Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan diziden ayrıldı. Henüz Şahika karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

YASAK ELMA ŞAHİKA ÖLÜYOR MU?

Dizinin yayınlanan 96. yeni bölüm fragmanında, Hasan Ali'nin ikram ettiği şalgam suyundan içtikten sonra zehirlenen Şahika'nın, önce bayıldığı ardından ise öldüğü söylendi. Hasan Ali'nin yardımcılarından ölen Şahika'dan kurtulmaları için yardım istediği görülen fragman sonrası sosyal medyada ortalık karıştı. Nesrin Cavadzade'nin gerçekten diziden ayrılıp ayrılmadığı sorularını akla getiren fragmandaki ölüm olayının, 1 Şubat akşamı (bu akşam) yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanması bekleniyor. Yasak Elma Şahika karakteri bu bölümde Hasan Ali (Erdal Özyağcılar) karakterinin ikram ettiği zehirli şarap sonrasında yere yığıldı. Karakterin ölüp ölmediği konusunda bir bilgi henüz ulaşmadı.

NESRİN CAVADZADE YASAK ELMA'DAN NEDEN AYRILIYOR?

Nesrin Cavadzade'nin 'Bir Başkadır' dizisindeki rolü gereği bir sahnede, televizyona ve total seyirciye iş yaptığı için mutsuz olduğunu söylemesi Fatih Aksoy'u rahatsız etmişti. Fatih Aksoy'ın tepki göstermesiyle birlikte Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Ayrılık kararının Cevadzade'nin yakın dostları Eda Ece ve Şevval Sam araya girmesiyle ertelendiği konuşulmuştu. Ancak yayınlanan son fragman ile akıllara yeniden diziden ayrılacağı sorularını getirdi.

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade (d. 1 Temmuz 1982, Bakü), Azerbaycan asıllı Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Nesrin Cavadzade, Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncularında oyunculuk eğitimi aldı. Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca bilmektedir ve Arapça, Japonca öğrenim aşamasındadır.

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesi'nin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü. Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.

Sinema dışında "Samanyolu" ve "Al Yazmalım" gibi televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. 2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı.

Daha çok sinema oyunculuğuyla anılmak istediğini vurgulayan ve kariyeri sinemadaki başarılarıyla öne çıkan oyuncu 2014 yılında da bu başarısını sürdürdü. Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu, Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbi'ni anlatan Son Mektup'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

Bilim insanı Mirmemmed Cavadzade'nin torunudur.