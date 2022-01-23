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Neslihan Atagül'e soğuk hava vız geldi

Neslihan Atagül'e soğuk hava vız geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, İstanbul'u etkisi altına alan karın keyifini evinin bahçesinde çıkardı. Ünlü oyuncunun, kar kombini ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle bir süredir setlerden uzak olan Neslihan Atagül, İstanbul'u etkisi altına alan karın keyfini çıkardı.

Evinin bahçesinde kar keyfi yapan oyuncunun, kombini ise dikkat çekti.

Havanın soğuk ve karlı olmasına rağmen Atagül, şortla kar keyfi yaptı.

Bu anları Atagül'ün eşi Kadir Doğulu çekerek, ölümsüzleştirdi. Doğulu'nun dışarı çıkmak yerine evin içinden eşini telefonla çekti.

Atagül, şort giymesine rağmen beresi ve botunu giydiği görüldü. Ünlü oyuncu, bir süre kaldığı bahçede köpeğiyle oyunlar da oynadı.

Neslihan Atagül'e soğuk hava vız geldi

Neslihan Atagül'e soğuk hava vız geldi

Neslihan Atagül'e soğuk hava vız geldi

Neslihan Atagül'e soğuk hava vız geldi

Neslihan Atagül'e soğuk hava vız geldi

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