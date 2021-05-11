Nepal'den dağcılara çağrı: "Oksijen tüplerini geri getirin"

Nepal'de korona virüs (Covid-19) salgınının giderek kötüleşmesi nedeniyle Everest'e tırmanan dağcılardan boş oksijen tüplerini geri getirmeleri istendi.

Nepal'de korona virüs (Covid-19) salgınının giderek kötüleşmesi nedeniyle Everest'e tırmanan dağcılardan boş oksijen tüplerini geri getirmeleri istendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarında yaşanan artış nedeniyle hastanelerde boş yatak ve oksijen tüpleri konusunda sıkıntı yaşanan Nepal'de hükümet, dağcıların oksijen tüplerini geri getirmesini istedi. Hükümetten yapılan açıklamada, boş yatak ve oksijen tüplerinin çoğu hastanede tükenmesi nedeniyle 25 bin oksijen tüpüne acilen ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, Everest'e tırmanan dağcılara boş oksijen tüplerini Covid-19 ile mücadelede kullanılması için geri getirmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Nepal Dağcılık Derneği Genel Sekreteri Kul Bahadur, şu anda Everest'te 408 dağcı bulunduğunu belirterek, "Bunlardan her biri 4, rehberleri ise ortalama 3 oksijen tüpü taşıyor. Dağcıların dönüşte yaklaşık 2 bin 500 tüpü geri getirmesini bekliyoruz" dedi.

Toplam 403 bin 794 korona virüs vakası tespit edilen ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 859'a ulaştı. Yaklaşık 30 milyon nüfuslu ülkede, bin 600 yoğun bakım ünitesi ile 600'e yakın solunum cihazı bulunuyor.

Öte yandan dağcıların, tırmanışa giderken yanlarında götürdükleri ekipmanı geri getirmeleri şart koşulsa da çığ gibi kazalar yaşanması durumunda oksijen tüpleri geri getirilemiyor.

KORONA VİRÜS SALGINI, DÜNYANIN EN YÜKSEK NOKTASINDA YAYILIYOR

Dünyanın deniz seviyesinin üzerindeki en yüksek yeri olan Himalayalardaki Everest Dağı, 1 yıl önce kapatılmış, Nisan ayının ikinci haftasında ise dağcılara yeniden açılmıştı. Everest Dağı'nda 20 Nisan'da ilk korona virüs vakası tespit edilmiş, PCR testi pozitif çıkan Norveçli dağcı Erlend Ness karantinaya alınmıştı. Daha sonra ise Everest'teki kamplarda vaka sayısının arttığı açıklanmıştı. Nepal'de bulunan kampta Covid-19 semptomları gösteren ve PCR testleri pozitif çıkan dağcıların sayısındaki artış, salgının dünyanın en yüksek dağında yayılmaya başladığı endişelerini de beraberinde getirmişti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı