Nemrut Krater Gölü'nde yelken ve gezi etkinliği düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nde gezi ve yelken gösterileri düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nde gezi ve yelken gösterileri düzenlendi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Tatvan ilçesindeki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, kentteki bisiklet tutkunları ve sporculara ev sahipliği yaptı.

Tatvan Belediyesi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında krater gölünün bulunduğu alana gelen gençler, bisikletleriyle bölgeyi dolaştı, gölde yelken yaptı.

Tatvan Belediye Başkan Mehmet Emin Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nemrut Krater Gölü'nün, ılık ve soğuk göl, buhar bacaları ve biyoçeşitliliğiyle doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.

Her yıl "Nemrutfest" adı altında bölgede etkinlik düzenlediklerini anlatan Geylani, şöyle konuştu:

"Krater gölümüzü tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdi. Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Van Gölü Aktivistleriyle güzel bir etkinlik yaptık. Şu anda Türkiye'yi saran bir yangın var. Ciğerlerimiz yanıyor. Bu nedenle farkındalık oluşturmak amacıyla ağaç etkinliği düzenledik. Konserleri iptal ettik. Biz de burada acıyı hissediyoruz. Yeşil vatanımıza sahip çıkacağız. Güzel bir etkinlik ama buruk geçti. İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük etkinlikler yapacağız."

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış ise müdürlükleri bünyesindeki sporcularla Nemrut Kalderasında lazer ve yelken gösterisi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sporcuların görsel bir şölen oluşturduğunu aktaran Elkatmış, "Müdürlük bünyesinde belli sporlar devam ediyor. Van Gölü'nde de bu tür yarışmalar düzenliyoruz. Bu gün 10 sporcumuzu Nemrut'a çıkardık. Herkesi buraya davet ediyoruz. Burayı tanıtmak ve kültürüne katkı sunmak amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Katılan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de 150 sporcu ile Van'dan Nemrut Krater Gölü'ne geldiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur