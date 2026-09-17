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Bakan Çiftçi: Borsaya yönelik sabah da operasyon olabilir

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Bakan Çiftçi: Borsaya yönelik sabah da operasyon olabilir
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, borsa ve sermaye piyasalarında yaşananlara ilişkin yeni operasyon sinyali verdi. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Çiftçi, "Borsaya yönelik operasyonlar devam edecek. Bugün de operasyon vardı. Yarın sabaha doğru da operasyon olabilir. Operasyonlar devam edecek. Biz 'Devlet unutmaz, uyutmaz' diyoruz." ifadelerini kullandı.

  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, borsa ve sermaye piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik operasyonların süreceğini ve yarın sabaha doğru yeni bir operasyon olabileceğini belirtti.
  • 2026'nın ilk sekiz ayında mali suçlara yönelik 10 bin 64 operasyon düzenlendi; 22 bin 185 gözaltı ve 2 bin 386 tutuklama yapıldı, 13 bin 782 çek ve senet, 846 banka ve kredi kartı, 161 POS cihazı ile 14 milyon 303 bin lira nakit ele geçirildi.
  • Aynı dönemde tefeciliğe yönelik 1.040 operasyon yapıldı; 3 bin 156 gözaltı ve 674 tutuklama gerçekleşti, 11 milyon 769 bin lira suç gelirine el konuldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı canlı yayında borsa ve sermaye piyasalarında yaşanan usulsüzlüklere yönelik operasyonların süreceğini açıkladı. Gün içinde yapılan müdahalelere dikkat çeken Çiftçi, yeni operasyonların her an gelebileceğinin sinyalini verdi.

"DEVLET UNUTMAZ, UYUTMAZ"

Bakan Çiftçi, Tgrt Haber'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Borsaya yönelik operasyonlar devam edecek. Bugün de operasyon vardı. Yarın sabaha doğru da operasyon olabilir. Operasyonlar devam edecek. Biz 'Devlet unutmaz, uyutmaz' diyoruz."

KARA PARAYLA MÜCADELE

Çiftçi sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Suç örgütünü ayakta tutan asıl güç kasasıdır; bu yüzden parayı takip ediyoruz. 2026’nın ilk sekiz ayında mali suçlara yönelik 10 bin 64 operasyon gerçekleştirdik; 22 bin 185 gözaltı ve 2 bin 386 tutuklama yapıldı. Bu operasyonlarda 13 bin 782 çek ve senet, 846 banka ve kredi kartı, 161 POS cihazı ile 14 milyon 303 bin lira nakit ele geçirdik.

Vatandaşımızı borç batağına sürükleyen tefeciliğin de üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Bu dönemde 1.040 tefecilik operasyonu yaptık; 3 bin 156 gözaltı, 674 tutuklama gerçekleşti ve 11 milyon 769 bin lira suç gelirine el konularak sahibinin, yani vatandaşın hakkı korundu. Kara para, geçmişte işlenen suçun kazancı değil; gelecekte işlenecek suçun sermayesidir. Tefeci vatandaşın çaresizliğini faize çevirir; biz o çarkı kırıp hakkını geri veririz."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHAYRETTİN ŞÖLEN:

Mazot 100 tl iyi uykular

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Haber YorumlarıSlm:

mazot 100 tl tatlı uykular

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Haber Yorumlarıİkilem dünya:

Aldatılır, kandırılır fakat uyumaz çünkü seçim çalışmaları başladı.

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Haber YorumlarıHeisenberg:

olaylar bu boyuta gelene kadar halay mı çekiyordunuz

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

mazot 100 TL onunla birlikte dolar altın Euro ne varsa uçuşta onunla birlikte temel tüketim gıda ne varsa nakliye ücretini köy zamlar yolda belkide geldi çoktan

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