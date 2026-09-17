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Mersin’deki 7 milyar 640 milyon TL’lik yasa dışı bahis operasyonunda 30 tutuklama

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Mersin’deki 7 milyar 640 milyon TL’lik yasa dışı bahis operasyonunda 30 tutuklama
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Mersin’in Tarsus ilçesi merkezli gerçekleştirilen 7 milyar 640 milyon 332 bin TL’lik işleme sahip yasa dışı bahis çetesi operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 30’u tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesi merkezli gerçekleştirilen 7 milyar 640 milyon 332 bin TL'lik işleme sahip yasa dışı bahis çetesi operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 30'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şubesi ekipleri yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında Tarsus merkezli bahis şebekesi belirlendi. 50 şüphelinin banka hesap bilgilerini yasa dışı bahis suçunda kullandırdıklarının tespiti üzerine bugün eş zamanlı operasyona yapıldı. Operasyonda 49 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin hesaplarında 7 milyar 640 milyon 332 bin liralık işlem hacminin olduğu tespit edildi.

Emniyette ifadesi alınıp Tarsus Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılıktan serbest kalırken 45'i tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 30'u tutuklandı, 15'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yurt dışında olduğu belirlenen bir şüpheli ile ilgili de işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin hesaplarının kullanıldığı belirlenen 27 yasa dışı bahis sitesi mahkeme kararıyla erişime engellendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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