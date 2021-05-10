Nefise Karatay ile çıplak poz veren Mehmet Ali Erbil'den flaş itiraf!
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Nefise Karatay ile çıplak poz veren Mehmet Ali Erbil'den flaş itiraf!

Nefise Karatay ile çıplak poz veren Mehmet Ali Erbil'den flaş itiraf!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Çarkıfefek' ile ekranlara dönmeye hazırlanan Mehmet Ali Erbil, yıllar önce evliliğin eşiğinden döndüğü oyuncu ve eski manken Nefise Karatay ile ilgili flaş itiraflarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Yıllar önce Nefise Karatay ile bir dergi çekimi için üstsüz pozlar veren Mehmet Ali Erbil, "O fotoğraflardan dolayı kendimi çok suçlu hissettim. O fotoğrafların çekilmesinde çok sorumluluğum var. Yurt dışında çiftler böyle fotoğraflar çektiriyordu o yıllarda. Biz de 'Türkiye'de yapalım' demiştik. Ama büyük pişmanlık yaşadım" dedi.

"NEFİSE İLE EVLENECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORDUM"

Sözlerini sürdüren Erbil, "Ben o fotoğrafları Nefise ile evleneceğim diye çektirmiştim. Evlenmeyeceğimizi hiç düşünmemiştim ki. Zaten evlenmeyi düşünmediğim bir kadını öyle göstermeyi asla istemem. Büyük hataydı o fotoğrafları çektirmek." diyerek günah çıkardı.

Mehmet Ali Erbil ve Nefise Karatay'un bu pozları uzun yıllar tartışma konusu olmuştu

"YATIP KALKIP TEŞEKKÜR ETMELİYİZ"

Sabah'a verdiği röportajda Türkiye'nin sağlık sistemini da öven Erbil, "Yatıp kalkıp sağlık sistemimize teşekkür etmeliyiz. Cumhurbaşkanımızdan da, Sağlık Bakanımızdan da Allah razı olsun..." dedi.

Kaynak: Snob Magazin

Nefise Karatay ile çıplak poz veren Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf: Çok pişman oldum
Nefise Karatay ile çıplak poz veren Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf: Çok pişman oldum
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