Necla ve Metin Büyükşen katili bulundu mu, kim gözaltına alındı? Büyükşen cinayeti nerede oldu? Büyükşen cinayetinde son dakika!

Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili bulundu mu, kim gözaltına alındı? Necla ve Metin Büyükşen katili kim çıktı? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Üç yıl önce programda işlenen ve yeniden gündeme gelen Necla-Büyükşen cinayetinde ipuçları toplanmaya devam ediyor. Çiftin küçük oğlu Osman Büyükşen cinayetin içinde yer alan ismi bulmak için programda! Şüpheler ise çiftin kızı Büşra, büyük oğulları Uğur ve gelinleri Betül üzerinde yoğunlaşıyor. Peki, Büyükşen cinayeti nerede oldu?

Büyükşen cinayeti nerede oldu? Necla ve Metin Büyükşen cinayetinin katili bulundu mu? Osman Büyükşen kimdir? Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim çıktı? sorusu Büyükşen cinayeti incelenirken merak edilen isimlerden biri oldu. Necla Metin Büyükşen cinayeti son dakika gelişmeleri Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir kez daha konu ediniliyor. Cinayetin detaylarını tekrar konuşan aile ve Müge Anlı ekibi dikkat çekti. Müge Anlı'da ele alınan konulardan biri olan Büyükşen ailesine dair aranan soruların yanıtlarını sizler için derledik. Necla Metin Büyükşen cinayeti son dakika gelişmelerinde neler yer alıyor?

NECLA METİN BÜYÜKŞEN CİNAYETİ DETAYLARI

Konya'nın Karatay ilçesinde 2018 yılında evine giren maskeli saldırgan tarafından anne ve babası öldürülen, saldırganın kullandığı silah tutukluk yapınca kendisi de ölümden kurtulan üniversite öğrencisi Büşra Büyükşen katilin bulunmasını bekliyor.

İlçeye bağlı İsmil Mahallesi'nde ikamet eden Büşra Büyükşen (20), 4 Eylül'de evlerine giren maskeli katil tarafından anne ve babasının öldürülmesinin şokunu yaşıyor.

Babası Metin Büyükşen (55) ile annesi Necla Büyükşen'i (54) öldüren saldırganın silahının tutukluk yapması sonucu pencereden atlayarak kurtulan Büşra ve ağabeyi Osman Büyükşen, katilin yakalanmasını istiyor.

3 Eylül 2018 tarihinde Konya Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen (55) isimli çiftin evlerinde ateşli silahla öldürüldü. Saldırgan çiftin kızları Büşra Büyükşen'in (24) iddiasına göre, Büyükşen'e de tüfeğin dipçiğiyle vurdu. Büşra Büyükşen, komşularının otomobiline binip, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Anne ve babasını öldüren kişinin bulunması için Müge Anlı'nın programına başvuran Osman Büyükşen'in anlattıklarının ardından yeni bir soruşturma başlatıldı.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ NEREDE OLDU?

Konya'nın Karatay ilçesinde 2018 yılında gerçekleşen cinayet, ilçeye bağlı İsmil Mahallesi'nde işlendi.

NECLA METİN BÜYÜKŞEN ÇİFTİNİN KATİLİ BULUNDU MU?

Eylül ayında 3 yıl olacak olan cinayetin detayları bir kez daha Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konu ediniliyor. Çiftin oğlu Doktor Osman Büyükşen, canlı yayında katillerin bulunması için bir kez daha konuyu anlattı.

O gün evde bulunan çiftin kızı Büşra Büyükşen, canlı yayına telefonla katıldı. Abi kardeş canlı yayında tartışırken, Büşra'nın suçlu olduğu iddia edilen abisinin evinde kalması ve Osman Büyükşen ile görüşmemesi dikkat çeken bir detay oldu. Katil ise henüz bulunamadı.

ÇİFTİN ÇOCUKLARI GÖZALTINA ALINDI

Osman Büyükşen'in girişimlerinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı'nın talimatıyla Konya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde kurulan özel ekip, cinayeti çözmek için çalışma başlattı. Jandarmanın özel ekibi, İsmil Mahallesi'ndeki birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen, babası Muammer Büyükdoğrucan ve Mehmet Ali Dayanır'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Necla Büyükşen-Metin Büyükşen ve Büşra Büyükşen

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltılarla ilgili açıklaması şöyle: "03.09.2018 tarihinde Konya ili İsmil Mahallesinde meydana gelen Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen'in öldürülmesi olayıyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 13.07.2021 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 24 şüpheli yakalanarak, ikamet ve araçlarında yapılan arama işlemleri sonrası gözaltına alındıkları, Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığı'nda adli işlemlerinin halen devam ettiği, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."