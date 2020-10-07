Necla Nazır kimdir? Necla Nazır kaç yaşındadır? Necla Nazır nereli? Necla Nazır hangi dizilerde oynamıştır? Necla Nazır hangi filmlerde oynamıştır?
Necla Nazır, sevenlerinin merak konusu oldu. Peki, Necla Nazır kaç yaşında ve nereli? Necla Nazır hangi dizilerde oynamıştır? Necla Nazır hangi dizilerde oynadı? Necla Nazır kimdir?
Türk sinema oyuncusu ve şarkıcısı olan Necla Nazır kimdir? Necla Nazır hangi dizilerde oynadı? Necla Nazır kaç yaşında nereli? Necla Nazır hangi dizide oynuyor?
NECLA NAZIR KİMDİR?
Necla Nazır(64), 16 Nisan 1956 yılında Yunanistan'ın İşkeçe şehrinde doğmuştur. Türk sinema oyuncusu ve şarkıcıdır. Çocukluğu Eyüp sultan'da geçti. Silahtarağa ilkokulunda okuduktan sonra tahsil hayatını ortaokulu terk ederek bitirdi.
Bir fabrikada işçi olarak çalışırken bir anda meşhur olmuştur. 1972 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmada birinci olarak sinemaya başlamıştır. 16 yaşındayken "sinema güzeli" olarak tanınmıştır. Ardından Yeşilçam'ın güzel ve masum yüzlerinden biri haline gelmiştir. 1978 yılından sonra sahneye de çıkarak arabesk türde şarkılar söyledi, çoğunluklukla bu türdeki filmlerde oynadı.
Ferdi Tayfur ile evlenmiştir. Ferdi Tayfur ile birçok filmi beraber oynamışlardır. Ferdi Tayfur'un desteğiyle bir albüm çıkarmıştır. Çiftin Tuğçe isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift günümüzde ayrıdır. Ferdi Tayfur 32 yıldan sonra 2008 yılında Necla Nazır'ı terk etmiştir.
Necla Nazır günümüzde Semerkand TV'de "Hanımlar Buyurun" isimli programı sunmaktadır.
NECLA NAZIR FİLMLERİ
2008 – Hakkını Helal Et TV dizisi
2002 – Sevgi Ana TV dizisi
1998 – Annem Ve Ben
1997 – Beyaz Savaş
1996 – Kızım Ve Ben
1995 – 155 Polis İmdat
1993 – Kıvılcım
1992 – Bir Daha Asla
1989 – Ceylan
1989 – Önce Kuşlar Geçti
1987 – O Bir Melekti
1987 – Hayat Oyunu(Meral)
1987 – Yarın Artık Bugündür TV dizisi
1987 – Sevgili Bebeklerim
1987 – Sen Ağlama
1986 – Merdoğlu Ömer Bey
1986 – İçimde Bir His Var
1986 – Yıkılmışım Ben
1986 – Gün Doğmadan
1986 – Affet Allahım
1985 – Herşeyim Sensin
1984 – Birkaç Güzel Gün İçin
1984 – Ölmez Ağacı
1983 – Çarıklı Milyoner
1983 – Ve Recep ve Zehra ve Ayşe
1983 – Çocuklar Çiçektir
1982 – Bir Yudum Mutluluk
1981 – Bir Damla Ateş
1981- Olmaz Olsun
1980 – Ben Topraktan Bir Canım
1980 – Adak
1980 – Durdurun Dünyayı
1979 – Yoksul
1979 – Fadile
1979 – İnsan Sevince
1978 – Düzen
1978 – Yadeller
1978 – Batan Güneş
1978- Yara
1978 – Aldırma Gönül
1978 – Ayağında Kundura
1977 – Küçük Ev
1977 – Liseli Kızlar
1977 – Kan
1977 – Yangın
1977 – Baskın
1976 – Çeşme
1976 – Bıktım Her Gün Ölmekten
1976 – Kan Kardeşler
1976 – Evlilik Şirketi
1976 – Alev
1976 – Bıktım Bu Hayattan
1976 – Aman Karım Duymasın
1976 – Merhaba
1975 – Ateş Böceği
1975 – Delisin
1975 – Sınıfta Şenlik Var
1975 – Köprü
1975 – Çapkın Hırsız
1974 – Garip Kuş
1974 – Yatık Emine
1974 – Gençlik Köprüsü
1974 – Bir Ana Bir Kız
1974 – Bir Yabancı
1974 – Kızım Ayşe
1974 – Bırakın Yaşayalım
1973 – Umut Dünyası
1973 – Ben Doğarken Ölmüşüm
1973 – Izdırap