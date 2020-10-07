Necla Nazır kimdir? Necla Nazır kaç yaşındadır? Necla Nazır nereli? Necla Nazır hangi dizilerde oynamıştır? Necla Nazır hangi filmlerde oynamıştır?

Necla Nazır, sevenlerinin merak konusu oldu. Peki, Necla Nazır kaç yaşında ve nereli? Necla Nazır hangi dizilerde oynamıştır? Necla Nazır hangi dizilerde oynadı? Necla Nazır kimdir?

Türk sinema oyuncusu ve şarkıcısı olan Necla Nazır kimdir? Necla Nazır hangi dizilerde oynadı? Necla Nazır kaç yaşında nereli? Necla Nazır hangi dizide oynuyor?

NECLA NAZIR KİMDİR?

Necla Nazır(64), 16 Nisan 1956 yılında Yunanistan'ın İşkeçe şehrinde doğmuştur. Türk sinema oyuncusu ve şarkıcıdır. Çocukluğu Eyüp sultan'da geçti. Silahtarağa ilkokulunda okuduktan sonra tahsil hayatını ortaokulu terk ederek bitirdi.

Bir fabrikada işçi olarak çalışırken bir anda meşhur olmuştur. 1972 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmada birinci olarak sinemaya başlamıştır. 16 yaşındayken "sinema güzeli" olarak tanınmıştır. Ardından Yeşilçam'ın güzel ve masum yüzlerinden biri haline gelmiştir. 1978 yılından sonra sahneye de çıkarak arabesk türde şarkılar söyledi, çoğunluklukla bu türdeki filmlerde oynadı.

Ferdi Tayfur ile evlenmiştir. Ferdi Tayfur ile birçok filmi beraber oynamışlardır. Ferdi Tayfur'un desteğiyle bir albüm çıkarmıştır. Çiftin Tuğçe isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift günümüzde ayrıdır. Ferdi Tayfur 32 yıldan sonra 2008 yılında Necla Nazır'ı terk etmiştir.

Necla Nazır günümüzde Semerkand TV'de "Hanımlar Buyurun" isimli programı sunmaktadır.

NECLA NAZIR FİLMLERİ

2008 – Hakkını Helal Et TV dizisi

2002 – Sevgi Ana TV dizisi

1998 – Annem Ve Ben

1997 – Beyaz Savaş

1996 – Kızım Ve Ben

1995 – 155 Polis İmdat

1993 – Kıvılcım

1992 – Bir Daha Asla

1989 – Ceylan

1989 – Önce Kuşlar Geçti

1987 – O Bir Melekti

1987 – Hayat Oyunu(Meral)

1987 – Yarın Artık Bugündür TV dizisi

1987 – Sevgili Bebeklerim

1987 – Sen Ağlama

1986 – Merdoğlu Ömer Bey

1986 – İçimde Bir His Var

1986 – Yıkılmışım Ben

1986 – Gün Doğmadan

1986 – Affet Allahım

1985 – Herşeyim Sensin

1984 – Birkaç Güzel Gün İçin

1984 – Ölmez Ağacı

1983 – Çarıklı Milyoner

1983 – Ve Recep ve Zehra ve Ayşe

1983 – Çocuklar Çiçektir

1982 – Bir Yudum Mutluluk

1981 – Bir Damla Ateş

1981- Olmaz Olsun

1980 – Ben Topraktan Bir Canım

1980 – Adak

1980 – Durdurun Dünyayı

1979 – Yoksul

1979 – Fadile

1979 – İnsan Sevince

1978 – Düzen

1978 – Yadeller

1978 – Batan Güneş

1978- Yara

1978 – Aldırma Gönül

1978 – Ayağında Kundura

1977 – Küçük Ev

1977 – Liseli Kızlar

1977 – Kan

1977 – Yangın

1977 – Baskın

1976 – Çeşme

1976 – Bıktım Her Gün Ölmekten

1976 – Kan Kardeşler

1976 – Evlilik Şirketi

1976 – Alev

1976 – Bıktım Bu Hayattan

1976 – Aman Karım Duymasın

1976 – Merhaba

1975 – Ateş Böceği

1975 – Delisin

1975 – Sınıfta Şenlik Var

1975 – Köprü

1975 – Çapkın Hırsız

1974 – Garip Kuş

1974 – Yatık Emine

1974 – Gençlik Köprüsü

1974 – Bir Ana Bir Kız

1974 – Bir Yabancı

1974 – Kızım Ayşe

1974 – Bırakın Yaşayalım

1973 – Umut Dünyası

1973 – Ben Doğarken Ölmüşüm

1973 – Izdırap