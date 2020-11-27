Necip Hablemitoğlu Toplumsal Duyarlılık Ödülü nedir? Toplumsal Duyarlılık Ödülü sahibi Mansur Yavaş kimdir, icraatları nelerdir?

Bu yıl altıncısı düzenlenen Necip Hablemitoğlu Toplumsal Duyarlılık Ödülü sahibini buldu. Peki, Necib Hablemitoğlu kimdir? Toplumsal Duyarlılık Ödülü sahibi Mansur Yavaş kimdir, Mansur Yavaş icraatları nelerdir?

Necip Hablemitoğlu Toplumsal Duyarlılık Ödülü, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a verildi. Ödülü Şengül Hablemitoğlu, Yavaş'ı ziyaret ederek kendisi takdim etti.

NECİP HABLEMİTOĞLU KİMDİR?

Necip Hablemitoğlu, 28 Kasım 1954'te Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan (SBF-BYYO) 1977'de mezun oldu. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Aynı yerde öğretim görevlisi olarak 20 yıl Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi dersleri verdi. 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu 48 yaşında hayatını kaybetti.

NECİP HABLEMİTOĞLU TOPLUMSAL DUYARLILIK ÖDÜLÜ NEDİR?

Şengül Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü'nden ödüle ilişkin yapılan açıklamada şöyle:

"Necip Hablemitoğlu'nun kısacık yaşamı boyunca ödün vermediği; yurtseverlik, sorumlu yurttaşlık, dürüstlük, toplumcu değerlere sadakat ve bilimsellik bağlamında; 'duyarlılığı'nı ve sevgiden, iyilikten, yaşamdan, insandan yana karakterini hatırlatmak istiyoruz. Bu amaçla bir süredir Necip Hablemitoğlu Toplumsal Duyarlılık Ödülleri aracılığı ile topluma vicdanlarıyla ve duyarlıkla hizmet eden, katkıda bulunan isimlere teşekkür ediyoruz.

Etik, şeffaf ve hak temelli sosyal belediyeciliği önceleyen örnek yönetimi, özlediğimiz yalın yönetici kimliği ile biz Ankaralılar'ın gurur duyduğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a teşekkürlerimizle bu ödülü takdim ediyoruz."

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş 23 Mayıs 1955 Beypazarı'nda doğmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara büyükşehir belediye başkan adayı, eski Beypazarı belediye başkanı ve avukat. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda gördü. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak öğrenimine devam etti.

1983 yılında fakülteden mezun olan Mansur Yavaş, askeri savcı olarak tamamladığı askerlik sonrası Beypazarı'nda 13 yıl süresince serbest avukatlık yaptı. Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Yavaş, 1989-1994 yıllarında Belediye Meclis üyesi, 1994 yılında MHP'den Beypazarı Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi.

18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den aday olup %51 oy oranıyla 8,500 oy alarak Beypazarı Belediye Başkanı oldu. Tarihî Beypazarı konaklarının restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla "2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi", Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması nedeniyle verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının "Çevre Ödülü" gibi ödülleri aldı. 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından "Yılın Belediye Başkanı" seçildi.

18 Nisan 2004 seçimlerinde %55 oy oranı ve 11 bin oy alarak yeniden Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, 29 Mart 2009 tarihinde yapılmış olan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu.

Ancak %27 oy alarak rakipleri İbrahim Melih Gökçek ve Murat Karayalçın'ın ardından üçüncü sırada seçimi tamamladı. Partisi MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi nedeniyle CHP'ye katılması gündeme geldi.

21 Aralık 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği kabul edildi. Ardından 2014 yerel seçimleri'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı ve parti meclisi toplantısında da aday oldu.

2014 yerel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu.Seçimi çok az farkla kaybetmiştir. 2016 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'den istifa etmiştir.

Mansur Yavaş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

MANSUR YAVAŞ İCRAATLARI NEDİR?