Öğrencilerine siper olan Ayla öğretmenin cenazesi ailesine teslim edildi

Kahramanmaraş’ta 9 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara’nın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

  • Kahramanmaraş'taki okul saldırısında öğrencilerini korumak için kendisini siper eden öğretmen Ayla Kara yaşamını yitirdi.
  • Ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci yaşamını yitirdi.
  • Saldırıyı, okulun 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında öğrencilerini korumak için kendisini siper eden öğretmen Ayla Kara yaşamını yitirdi. Kara’nın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci yaşamını yitirdi. Saldırıyı, okulun 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin gerçekleştirdiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin öğretmen Ayla Kara ile birlikte Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Poyraz, Adnan Göktürk Yeşil ve Kerem Erdem Güngör olduğu açıklandı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Saldırıda çok sayıda öğrenci yaralanırken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılardan bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, diğerlerinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

KENDİNİ ÖĞRENCİLERİNE SİPER ETTİ

Olayın detaylarına göre Ayla Kara’nın saldırı sırasında koridorda bulunduğu, silah seslerini duyar duymaz sınıfa koştuğu öğrenildi. Öğrencilerini korumak için üzerlerine kapanan Kara’nın bu sırada kurşunların hedefi olduğu belirlendi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Ayla Kara’nın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze teslimi sırasında yakınlarının fenalaştığı, naaşın gözyaşları arasında cenaze aracına konulduğu aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar

Çocuklarını okul kapısından değil morgdan aldılar

Maymunu kovmaya çalışırken canından oldu

Maymunu kovarken canından oldu
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi

Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önüne geldiğinde böyle vuruldu
19 yıllık öğretmen okul saldırıları sonrası isyan etti: Daha fazla yetki istiyoruz

19 yıllık öğretmen saldırılar sonrası isyan etti! Tek bir talebi var
Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum

Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum
Maymunu kovmaya çalışırken canından oldu

Maymunu kovarken canından oldu
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

Şimdi de Mersin! Okulda son anda yakalandı
İçişleri ve Milli Eğitim bakanları okullarda güvenlik toplantısı yaptı

Bakanlardan vali ve milli eğitim müdürleriyle güvenlik toplantısı