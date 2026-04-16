Öğrencilerine siper olan Ayla öğretmenin cenazesi ailesine teslim edildi

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında öğrencilerini korumak için kendisini siper eden öğretmen Ayla Kara yaşamını yitirdi. Kara’nın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci yaşamını yitirdi. Saldırıyı, okulun 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin gerçekleştirdiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin öğretmen Ayla Kara ile birlikte Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Poyraz, Adnan Göktürk Yeşil ve Kerem Erdem Güngör olduğu açıklandı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Saldırıda çok sayıda öğrenci yaralanırken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılardan bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, diğerlerinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

KENDİNİ ÖĞRENCİLERİNE SİPER ETTİ

Olayın detaylarına göre Ayla Kara’nın saldırı sırasında koridorda bulunduğu, silah seslerini duyar duymaz sınıfa koştuğu öğrenildi. Öğrencilerini korumak için üzerlerine kapanan Kara’nın bu sırada kurşunların hedefi olduğu belirlendi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Ayla Kara’nın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze teslimi sırasında yakınlarının fenalaştığı, naaşın gözyaşları arasında cenaze aracına konulduğu aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı