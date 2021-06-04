Necati Şaşmaz kimdir? Necati Şaşmaz kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Necati Şaşmaz'ın hayatı ve biyografisi

Kurtlar Vadisi dizisiyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, dizinin hayatını tamamen değiştirdiğini, özel hayatının kalmadığını, ve "Beni sadece Ankara'da ismimle çağırıyorlar, İstanbul'da herkes Polat diyor." sözleriyle dile getirdi. Peki Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz kimdir? Necati Şaşmaz kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Necati Şaşmaz'ın hayatı ve biyografisi

Kurtlar Vadisi dizisiyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, dizinin hayatını tamamen değiştirdiğini, özel hayatının kalmadığını, ve "Beni sadece Ankara'da ismimle çağırıyorlar, İstanbul'da herkes Polat diyor." sözleriyle dile getirdi. Peki Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz kimdir? Necati Şaşmaz kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Necati Şaşmaz'ın hayatı ve biyografisi

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Muhammed Necati Şaşmaz (d. 15 Aralık 1971; Harput, Elâzığ) Türk dizi ve sinema oyuncusu, yapımcı ve senarist.

Zaza kökenli olan Muhammed Necati Şaşmaz, Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır.

Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamladı. Üniversite sınavını kazanamayınca önce Kanada'ya sonra ABD'ye gitti. Amerika'da 6 sene kalan Şaşmaz, çalışma ve oturma izni sağlayan yeşil kartı aldı. Askerliğini 1999 Gölcük Depremi'nden sonra bedelli olarak Kütahya'da 28 gün yaptı. 2001 yılında bir süreliğine ailesini ziyaret ve tatil için geldiği sırada geri dönüş için uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine aldı. Amerika'da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz, sonradan ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti. Bir süre Ukrayna'ya giden Necati Şaşmaz, daha sonra yine Türkiye'ye döndü.

Hayatına Türkiye'de devam etme kararı alan Necati Şaşmaz, Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden kardeşi Raci Şaşmaz aracılığıyla Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceği beklentisiyle görüşmeye gitti. Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de başrolde düşünüyorum." sözlerine düşünmek istediğini söyleyen Şaşmaz, bir ay sonra teklifi kabul etti.

Hayatını tamamen değiştirdiğini söylediği Kurtlar Vadisi projesine böyle başlayan Necati Şaşmaz; özel hayatının kalmadığını, "Beni sadece Ankara'da ismimle çağırıyorlar, İstanbul'da herkes Polat diyor." sözleriyle dile getirdi.

2009'da Yazete adında bir haber sitesi kurmuştur.

Gezi Parkı olayları için çözüm arayışına giren hükûmet, sanatçıların da aralarında bulunduğu bir heyet kabul etmiş; Şaşmaz da bu heyet içerisinde Hasan Kaçan, Hülya Avşar gibi isimlerle birlikte yer almıştır. Toplantı sonrası yaptığı basın açıklaması anlamsız bulunmuş, Twitter'da bazı kesimlerin tepkisini toplamıştır.

Şaşmaz, 2 Kasım 2014'te dizi çekimleri sırasında kendi kullandığı aracın kontrolden çıkması sonucunda trafik kazası geçirdi. Çenesinde kırık olduğu tespit edildi ve ameliyat edildi.

Özel yaşamı

2001 yılında iş için gittiği ABD'de Claire B. ile evlendi, aynı yıl boşandı.2004-2008 yılları arasında Yasemin Öztürk ile birlikte oldu.Daha sonra 2010'da Nur Fettahoğlu ile çıkmaya başlayan Necati Şaşmaz 2012'de Nur Fettahoğlu'ndan ayrıldıve ayrıldıktan kısa bir süre sonra, 12 Aralık 2012 tarihinde Ömer Lütfi Mete'nin yeğeni Nagehan Kaşıkçı ile evlendi.Bu evlilikten Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki oğlu oldu. 2019'da taraflar çekişmeli boşanma davası açtı.

FİLMOGRAFİ

Televizyon

2003-2005 Kurtlar Vadisi Polat Alemdar Başrol

2005 Ekmek Teknesi Kendisi 106. bölümde konuk oyuncu

2006 Mavi Rüya Kendisi Konuk oyuncu

2007 Kurtlar Vadisi Terör Polat Alemdar Başrol

2007-2016 Kurtlar Vadisi Pusu Polat Alemdar Başrol, yapımcı, konsept

2011 Halil İbrahim Sofrası Kendisi 39. bölümde konuk oyuncu

2012 Kurt Kanunu Enver Paşa 5. bölümde konuk oyuncu

2015 Kara KutuYapımcı

2019 NöbetYapımcı, senarist

Sinema

2006 Kurtlar Vadisi Irak Polat Alemdar Başrol

2011 Kurtlar Vadisi Filistin Polat Alemdar Başrol

2017 Kurtlar Vadisi Vatan Polat Alemdar Başrol, yapımcı, senarist