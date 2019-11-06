Necati Özkan'dan Canan Kaftancıoğlu'nun sert sözlerine ilk yorum: Meselenin ne olduğunu bilmiyorum

06.11.2019 20:14 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:18

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul seçimini anlatan 'Kahramanın Yolculuğu' kitabının yazarı Necati Özkan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışıyor. Kimse CHP'nin emeğine saygısızlık edemez" eleştirilerini değerlendirdi. Özkan, "Ben Sayın İl Başkanı'nı Canan Hanımı severim, takdir ederim. Meselenin ne olduğunu bilmiyorum, inşallah öğrenirim. Ortada bir yanlışlık varsa, o yanlışlığın ne olduğunu daha iyi kavrarım diye düşünüyorum." dedi.

KAFTANCIOĞLU KİTABA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan, "Kahramanın Yolculuğu" adlı bir kitap kaleme aldı. Ekrem İmamoğlu'nun seçim zaferinin anlatıldığı kitap, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu kızdırdı. Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışıyor. Kimse CHP'nin emeğine saygısızlık edemez." sözlerine yer vermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın seçim dönemini ve yürütülen kampanyayı anlattığı "Kahramanın Yolculuğu" kitabını sonra CHP'de başlayan tartışmayı RS FM'den Atilla Güner'e değerlendirdi.

NECATİ ÖZKAN: CANAN HANIMI SEVERİM, TAKDİR EDERİM

Necati Özkan'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eleştirileri ile ilgili ilk yorumu şöyle:

"Benim bugün ajandam çok doluydu. Biliyorsunuz, bir büyük etkinlikle (Brand Week Istanbul) uğraşıyoruz. Sadece Türkiye'nin değil bütün yakın coğrafyanın en büyük etkinliğini biz yapıyoruz Zorlu'da. Dolayısıyla bütün gündemim ve bütün mesaim bununla geçti. Konu nedir, nasıl gelişti bilmiyorum. Fakat ben Sayın İl Başkanı'nı Canan Hanımı severim, takdir ederim. Meselenin ne olduğunu bilmiyorum, inşallah öğrenirim. Ortada bir yanlışlık varsa, o yanlışlığın ne olduğunu daha iyi kavrarım diye düşünüyorum."

Necati Özkan

KİTAPTAKİ 'KAHRAMAN' İFADESİ DİKKAT ÇEKİYOR

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun eleştirdiği kitabın tanıtım bülteninde İmamoğlu'na yönelik övgü ifadeleri yer alırken, şöyle deniliyor: "Onca güzelliğinin yanı sıra sayısız efsaneye de ev sahipliği yapmış olan İstanbul, 2019 yerel seçimleri sırasında yeni bir efsanenin doğuşuna tanıklık etti: Ekrem İmamoğlu. Kahramanımız, İstanbul'u 25, Türkiye'yi 17 yıldır yönetmekte olan, tüm devlet kurumları ve medya üzerinde ağır ve aşırı bir hakimiyete sahip iktidarı ve onun bakanlık, başbakanlık, meclis başkanlığı yapmış adayını üst üste iki kere yendi. Bu, yeni nesil siyaset anlayışının bir zaferiydi. Kahramanın Yolculuğu'nda, İstanbul'un ve Türkiye'nin geleceğini etkileyecek ölçekte sonuçlar yaratacağı şimdiden görülen o olağanüstü altı ay, sürecin her aşamasını kahramanla birlikte yaşayan, İmamoğlu Kampanyası'nın direktörü Necati Özkan tarafından anlatılıyor."